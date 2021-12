Polygon medgründer: Sharding skalerer kanskje ikke Ethereum «nok»

Alle de populære dApps på Ethereum bruker nå Polygon, sier medgründer Sandeep Nailwal

Den siste Ethereum-baserte dAppen som ser på lag-2-løsningen er den ledende desentraliserte utvekslingsplattformen Uniswap

Han sier at sharding når det endelig skjer, kanskje ikke hjelper Ethereum med å skalere «nok» til å navigere i de nåværende utfordringene med et tregt nettverk og høye transaksjonskostnader

Polygon-medgründer Sandeep Nailwal har sagt at alle de store desentraliserte finansapplikasjonene (DeFi) bygget på Ethereum-nettverket nå bruker lag to-protokollen, med Uniswap som den siste for å signalisere denne bevegelsen.

Nailwal kom med kommentarene under et nylig intervju, og la merke til at Polygon-nettverket tilbyr skalerbarheten og de lave transaksjonsavgiftene som utviklere og brukere er ute etter ettersom Ethereum fortsetter å se nettverksbegrensninger knyttet til overbelastning og høye transaksjonskostnader.

Forespurt om å kommentere noen av DeFi-prosjektene som for tiden bruker Polygon-nettverket, bemerket Nailwal at "alle" de Ethereum-baserte DeFi-protokollene brukte Polygon. Han sa at selv Uniswap, den ledende desentraliserte børsen bygget på Ethereum, har sitt fellesskap som ønsker å lansere på Polygon blockchain.

Han påpekte at når det gjelder de mest populære dApps; er de viktigste som for tiden bruker lag-to-løsningen Uniswap (UNI), Aave (AAVE) og Decentraland (MANA). Ifølge ham er rundt 5 milliarder til 6 milliarder dollar for øyeblikket den totale verdien låst (TVL) over alle broene som bruker blokkjeden.

Polygonavgifter er "en brøkdel av en krone"

Nailwal sammenlignet også transaksjonsavgifter og nettverkstransaksjonshastigheter mellom Polygon og Ethereum. Brukere betaler 0,001 MATIC i transaksjonsavgift på Polygon, en "brøkdel av en krone" sammenlignet med de enorme transaksjonsprisene som brukere ofte må betale mens de bruker Ethereum-nettverket, forklarte han.

Når det gjelder spørsmålet om nettverkshastighet, bemerket han at Polygons blokkeringstid er rundt 2,3 sekunder, sammenlignet med Ethereums 15 sekunder. Etter hans syn kan til og med ETH 2.0 ikke umiddelbart bidra til å løse problemet med skalerbarhet.

Han mener at Ethereums overgang til et proof-of-stake-nettverk (PoS) ikke vil endre mye på transaksjoner per sekund (TPS). Han ser den ledende smartkontraktens hastighet trolig gå fra 13 til 20 TPS.

Vil sharding skalere Ethereum "nok"?

Ifølge Polygon-grunnleggeren er det usannsynlig. Han bemerker at ETH 2.0 kan lykkes med å øke gjennomstrømningen til 20 transaksjoner per sekund, fortsatt for lavt, og det vil ikke endre seg så mye selv når sharding endelig skjer om tre til fem år.

En rask beregning av anslåtte 64 shards og 20 TPS for hver ville bare bringe hastigheten til 1280 transaksjoner per sekund, mente han.

" Det er fortsatt ikke nok for hele verden ," la han til under intervjuet.

Dolce og Gabbana, Elon Musk og Jack Dorsey preget NFT-er på Polygon

Nailwal snakket også om ikke-fungible tokens (NFT), og sa at seks til syv av 10 spillselskaper bygger NFT-er på nettverket. Så langt er den mest bemerkelsesverdige fra Dolce og Gabbana, som preget og solgte en for 7 millioner dollar.

Andre gjenkjennelige NFT-er preget på blokkjeden inkluderer de av Tesla-sjef Elon Musk, Blocks Jack Dorsey (den tidligere Twitter-sjefen preget en NFT av sin aller første tweet) og milliardærinvestor Mark Cuban.