Polygons (MATIC) blodbad fortsetter – prisprediksjon og analyse

Polygon (MATIC) har sett et massivt salg de siste dagene. Selv om den generelle trenden for altcoinen fortsatt er positiv, har MATIC falt kraftig og er faller under en svært avgjørende støttesone som kan gjøre tapene enda verre. Men er det noe håp om en mulig opptur? Her er noen høydepunkter:

I skrivende stund handles MATIC for rundt $1,83, nesten 15% ned i løpet av intradagshandel.

Altcoinen hadde faktisk falt under $1,7, et avgjørende støttenivå, selv om den klarte å gjenvinne disse tapene.

MATIC har også sklidd forbi sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt, noe som tyder på at en rute er på vei.

Datakilde: Tradingview.com

Polygon (MATIC) – Prishandling og analyse

Polygon (MATIC) var uten tvil en av de beste altmyntene i 2021. Men etter et fall i krypto i år, har den fulgt andre mynters tilbakegang. I skrivende stund har mynten mistet nesten 15 % av verdien på mindre enn 24 timer.

Dette kom som et stort sjokk med tanke på at MATIC faktisk var på en oppgående trend, og har reversert noen av tapene fra begynnelsen av året. Mer seriøst, mynten har også steget under sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt, noe som tyder på at en bearish trend kan holde.

Hvis MATIC faktisk ikke er i stand til å bryte forbi $1,75 og opprettholde gevinster der, kan det gå mot $1 på kort sikt.

Skal du kjøpe Polygon (MATIC)

Svaret er ja. Hvis du er interessert i å kjøpe kvalitetskryptoer med noen fantastiske underliggende fundamentale egenskaper, vil du ikke finne et bedre alternativ enn MATIC. Faktisk gir denne siste nedgangen investorer en god mulighet til å kjøpe den med rabatt. Det er høyst sannsynlig at altcoinen kommer tilbake og går opp igjen. Når det gjelder kortsiktige investeringer, er MATIC bare for risikabelt.