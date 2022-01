PolySwarm (NCT), et trusseldeteksjons- og anti-malware-prosjekt, har vært på vei oppover de siste tre dagene etter at det ble notert på flere store kryptobørser inkludert Coinbase.

Polyswarm, den 344. rangerte kryptoeiendelen etter markedsverdi, handles for tiden til $0,12 og er opp 372% fra hvor den ble priset for en uke siden.

PolySwarm tar for seg cybersikkerhetsprogramvare og bruker sin opprinnelige token NCT for å belønne brukere som bidrar til innsamling av cybersikkerhetsdata og -innsikt.

13. januar ble PolySwarm (NCT) sammen med Propy (PRO), Inverse Finance (INV) og Liquidity (LQTY) notert på Coinbase sin fulle detaljhandelsplattform.

I følge Coinbase sin Twitter-konto vil de fire altcoinene (NCT, PRO, INV og LQTY) være tilgjengelige i Coinbase Android, Coinbase iOS-appene og Coinbase.com slik at kundene kan logge på, kjøpe, sende, motta, handle eller lagre LQTY, INV, PRO og NCT i de fleste Coinbase-støttede regionene.

INV, LQTY, NCT and PRO are now live on https://t.co/iQARfimGvY & in the Coinbase iOS & Android apps.

Coinbase customers can log in now to buy, sell, convert, send, receive or store.https://t.co/Yhm3KRFbAr pic.twitter.com/TFzIoqhQG4

— Coinbase (@coinbase) January 13, 2022