Pompliano sier at Bitcoin har vist større frikobling fra aksjer og er nå positiv hittil i år.

Frykt og grådighet-indeksen hoppet fra "nøytral" til "grådighet" mellom søndag og mandag.

Nexo- og BitBull-ledere er også positive til Bitcoin, med $46 000 som nå et nøkkelprisnivå for okser.

Bitcoins utbrudd de siste dagene har inkludert et rally til topper på $48 075 som sett i intradag-handler på mandag.

Oppsiden har presset BTC-prisen inn i det positive territoriet hittil i år, samtidig som den viser en større frakobling fra aksjemarkedet.

BTC er opp, aksjer er ned YTD

I Pomp Investments-grunnlegger Anthony Pomplianos ord, "Bitcoin ødelegger aksjer i år," selv når "disen" som omsluttet markedet i begynnelsen av året begynner å lette.

Han bemerker at Bitcoin er opp mens aksjene er ned, med sideveis handling som gir plass til nye gevinster i BTC som har etterlatt aksjer i støvet.

" Vi ser at Bitcoin overgår aksjemarkedet hittil i år, akkurat som det gjorde i fjor og akkurat som det har gjort det siste tiåret eller så ," sa gründeren.

Ser vi på S&P 500, ser vi et årsresultat på -4,61 %. Nasdaq Composite er 9,33 % ned, mens Dow Jones Industrial er -4,45 % YTD. Bitcoin, på den annen side, er nesten 4 % opp hittil i år, med gevinster siden det laveste nivået på 33 000 USD nå rundt 44 %.

Frykt og grådighet-indeks

Pomp peker også på Fear & Greed-indeksen og sier at den har gjennomgått et ganske skifte på bare noen få dager. Det er mye press på kjøpssiden ettersom "grådigheten"-indeksen når litt over 60. Søndag var metrikken rundt 49 (nøytral) og den svevet på midten av 20-tallet forrige uke.

Oppgangen til topper på $48k beviser at Bitcoin forblir kongen selv når det er "blod på gatene," la Pompliano til.

Han sier at Bitcoin fortsetter å vise at det er "den ultimate trygge havn-eiendommen ."

Pandemic-fueled recession occurred & bitcoin appreciated in price. QE-fueled inflation occurred & bitcoin appreciated in price. War-fueled market chaos occurred & bitcoin appreciated in price. Bitcoin continues to serve as the ultimate safe haven asset. — Pomp 🌪 (@APompliano) March 28, 2022

I følge medgründeren og administrerende partneren hos Nexo Antoni Trenchev, har Bitcoins rally sett det testet 2022s topp for femte gang. Med flere mennesker som sannsynligvis vil "hakke seg" inn i markedet, som et resultat, er det mulig å se ytterligere kjøp drive BTC-USD enda høyere.

" Det kan bare være på tide å våkne fra Bitcoin-sidelengs dvalen som har vært 2022 ," sa Trenchev i et sitat som Pompliano fremhever i sin YouTube-kommentar .

Joe DiPasquale, administrerende direktør i BitBull Capital sier at okser nå kanskje vil se BTC-USD holde seg over $46 000 for å gi rom for ny fart. "Den kommende uken er også viktig siden den markerer slutten av kvartalet, og vi kan se økt volatilitet etter det," sa han til Pomp.