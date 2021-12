Pompliano fortalte CNBC i et intervju at Bitcoins energibruk fortsetter å bli mer og mer effektiv ettersom den skaleres og utvinnerne benytter seg av flere fornybare energikilder.

Grunnlegger av Pomp Investments og populære Bitcoin-podcaster Anthony «Pomp» Pompliano sier at debatten rundt Bitcoins energibruk og hvor effektiv den er, i stor grad lider av «to nøkkelpunkter» som folk har en tendens til å gå glipp av.

Han sa dette i et intervju på CNBCs "Squawk Box", hvor han kort fremhevet problemene med Bitcoins volatilitet og energibruk.

Han fortalte showets vert Joe Kernen at når folk fortsetter å diskutere Bitcoins energiforbruk, må de legge merke til følgende:

Ifølge ham er den første det "lineære forholdet mellom energiforbruk og det amerikanske dollarsystemet." Han forklarer videre hvorfor det er viktig for samtalen å ta dette punktet til etterretning.

“ For å støtte flere brukere og flere transaksjoner, må vi bruke mer energi. Vi trenger flere datasentre, flere bankfilialer, flere minibanker osv .» la han til.

På den annen side, forklarte han, har ikke Bitcoin-blokkjeden samme type lineære forhold sett mellom fiat-økosystemet og energiforbruk. Han bemerket at uansett hvor mange transaksjoner som blir lagt til en blokk under transaksjonsbehandlingen, er mengden energi som forbrukes den samme.

" Når den skaleres, blir Bitcoin mer og mer effektiv fordi du kan pakke mer økonomisk verdi inn i hver av disse blokkene, mens du i et eldre system må forbruke mer energi når du skalerer ."

Pomp sier også at det ikke er noe å unnskylde når det kommer til spørsmålet om Bitcoins energiforbruk. Etter hans syn bruker " viktige ting i verden energi "

Han peker på den økende bruken av fornybar energi i Bitcoin-utvinning , og sier at skiftet til alle disse nyere grønnere energikildene driver forskning og utvikling i industrien for fornybar energi.

Før han fordypet seg i energibruksspørsmålet på showet, hadde Pompliano først snakket om en viktig metrikk – Bitcoins volatilitet.

"The key piece is that the volatility is measured in dollars. If you think of the dollar itself, the dollar is hyper-volatile as well … 40% of all US dollars in circulation have been printed in the last 18-24 months." says @APompliano. "One #bitcoin still equals one bitcoin." pic.twitter.com/O5CwpEwGkB

— Squawk Box (@SquawkCNBC) December 27, 2021