Amerika må "bli veldig seriøst om [sin] Bitcoin-strategi som en nasjonalstat," sa Pompliano.

Bitcoin er en amerikansk teknologi "fra et etos synspunkt," la han til.

Mesteparten av salgspresset rundt BTC kommer fra kortsiktige eiere og institusjonelle handelsmenn som sannsynligvis vil ta tap.





Antony Pompliano, medgründeren av Morgan Creek Digital og ivrig Bitcoin-okse, har oppfordret USA til å ta ledelsen i å omfavne Bitcoin.

Pompliano snakket til CNBCs "Squawk Box "-anker Andrew Ross Sorkin, og sa at USA må ta dette skrittet på grunn av en "utilsynelatende sjanse, at 0,01 % at den amerikanske dollaren ikke er den globale reservevalutaen som brukes av hvert enkelt land i verden ."

Investeringsanalytikeren bemerket at disse utsiktene er et spørsmål om nasjonal sikkerhet, og at flere og flere amerikanske politiske skikkelser har begynt å snakke om Bitcoin-adopsjon på nasjonalt nivå.

Han sier imidlertid at USA ikke ser ut til å ha en strategi for hvordan de skal ta initiativ og bli den ledende destinasjonen for denne transformative teknologien.

Ifølge ham ville Amerika gjøre det bra i å være den største innehaveren av Bitcoin – og bemerker at det (BTC) er den største desentraliserte digitale valutaen som ikke er under kontroll av noen enkelt enhet.

Omtrent 30 % av Bitcoins hashrate er i USA etter fjorårets utvandring av gruvearbeidere fra Kina til landet og andre vennlige steder. Men til tross for dette, mener analytikeren at USA må ha en strategi.

" Vi må bli veldig seriøse om hva som er vår Bitcoin-strategi som nasjonalstat ," sa han til Sorkin under "Squawk Box"-showet.

Pompliano uttalte at USA må ta en ledende rolle fremover, og bemerket:

" Bitcoin er en amerikansk teknologi fra et etos ståsted. Det handler om sensurmotstand, det handler om ytringsfrihet; det handler om selvsuverenitet og individuelle rettigheter ."

Hans kommentarer kom da markeder over hele verden så ut til å sprette fra et kraftig salg utløst av Russlands invasjon av Ukraina. Bitcoins verdi hadde sunket under $35k da det så ut som selgere ville presse den til kritisk støtte rundt $30.000.

Om Bitcoins prisbevegelse og salg av aksjer, sa Pompliano at presset hovedsakelig er fra kortsiktige eiere og institusjonelle handelsmenn. Disse gruppene av BTC-innehavere er sannsynligvis de som selger med tap, mente han.

Langsiktige eiere og folk flest er i profitt, sa han, basert på den realiserte prisberegningen som setter gjennomsnittlig kostnadsgrunnlag i midten av $20 000-regionen.

Og med Bitcoins sprett over $38 000 på torsdag, sier Pomp at mye av salgspresset kan « være bak oss ».