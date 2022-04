Portal og HCX skal tokenisere andeler av Klarna, SpaceX m.m.

Portal, det Bitcoin-bygde krysskjedede Layer-2 DEX-nettverket, har kunngjort via en pressemelding at det vil samarbeide med High Circle Ventures sin blokkjedebaserte aktivamarkedsplass HighCircleX for å legge til rette for selskaper før børsnotering å tokenisere aksjer på Bitcoin-blokkjeden. .

Samarbeidet gir en første mulighet i sitt slag for selskaper før børsnotering til å tokenisere egenkapital i private og skape likviditet til illikvide eiendeler. Videre vil selskaper fortsette å dra nytte av de «mange applikasjonslagene» som Portal ser for seg skal bygge på Bitcoin-blokkjeden.

Noen av de mest ettertraktede pre-IPO-selskapene, inkludert Klarna, SpaceX, Automation Anywhere, Epic Games og Cross River Bank, vil tillate at deres eierandeler kan tokeniseres og omsettes under samarbeidet, heter det i pressemeldingen.

Partnerskapet er et avgjørende gjennombrudd for å oppnå Portals visjon om å inkorporere virkelige brukssaker til Bitcoin

Portals administrerende styreleder Dr. Chandra Duggirala forklarte viktigheten av partnerskapet ved å si at selskapet vil gjøre plass for tokenisering av mange flere finansielle eiendeler til blokkjeden:

«Selv om disse eiendelene ikke er bæreraktiva som Bitcoin, markerer det å ha både digitale verdipapirer og ikke-sikkerhetsmessige digitale eiendeler tilgjengelig gjennom et enkelt grensesnitt for brukere som oppfyller akkrediteringsinvestorkriteriene begynnelsen på å fusjonere Bitcoin-økosystemet med vanlig finans.»

Dette vil ytterligere løse problemet med likviditetsfragmentering på tvers av mange forskjellige børser og applikasjoner, la han til.

Hemanth Golla, administrerende direktør i HighcircleX, kommenterte partnerskapet ved å si:

“ HCX gjør det til en lek for investorer å investere i private equity-tilbud. Det gir medlemmene umiddelbar tilgang til delt eierskap av aksjer i de hotteste selskapene. Vi tror at tokenisering og rask, enkel omsettelighet som følger med dette vil låse opp og utvide dette markedet enormt .

For portalbrukere gir partnerskapet sømløs tilgang til både tokeniserte verdipapirer og ikke-sikkerhetsbaserte digitale eiendeler fra én lommebok. På den annen side, for HCX, vil partnerskapet tillate eliminering av begrensninger som illikviditet, bindingsperioder og verdiusikkerhet som er iboende i private markeder og øke den tilgjengelige investorbasen.