Portugals finansminister har varslet at kryptovalutaentusiaster må ta hensyn til 28 prosent kapitalgevinstskatt. En dato for ikrafttredelse av denne nye skatten er ennå ikke erklært.

Når er festen over?

I lang tid så kryptosamfunnet på Portugal som det lovede landet fordi myndighetene var milde mot kryptovaluta. Mange har derfor flyttet med sine kryptoer til de varme stedene i det søreuropeiske landet.

Finansminister Fernando Medina kunngjorde på et møte i det portugisiske parlamentet at kryptoaktiva i landet snart vil bli gjenstand for kapitalgevinstskatt, ifølge det portugisiske nyhetsmediet ECO. Dette bekreftes av António Mendonça Mendes, statssekretær for skattesaker.

Hva er gevinstskatt?

Gevinstskatt er en skatt på fortjeneste fra salg av kryptovaluta. Kjøper du bitcoin for 100 euro, men selger du det for 1100 euro? Da har du 1000 euro i overskudd, på dette overskuddet må du betale 28 prosent skatt. Med andre ord, hver gang en portugiser bytter krypto mot fiat-penger, gir han eller hun opp mer enn en fjerdedel av midlene.

Når du rapporterer kryptogevinster som inntekt i Storbritannia, følger skatter på kryptoaktiva det samme nivået som alle andre inntekter, fra 0 prosent til 45 prosent, med samme personlige terskel på £12 570.

I lang tid så ikke Portugal på kryptovaluta som en rikdom eller som en investering, men rett og slett som en annen form for penger. Derfor har krypto vært unntatt kapitalgevinstskatt siden 2018. Tilsynelatende har landet ombestemt seg slik at de ser på krypto som en ressurs, slik at de kan pålegge 28 prosent gevinstskatt på det.

Portugal virket lenge som det lovede landet

På grunn av det faktum at krypto ikke ble beskattet effektivt, fikk Portugal et rykte som et av de mest attraktive kryptoskatteparadisene i verden. Det hjelper at Portugal er et land med godt vær, vakre byer, god mat, fantastiske strender og en (noe) stabil valuta og regjering.

Dette har også fått mye kryptovirksomhet, børser og arrangementer til å flytte til landet. Portugisiske politikere understreker at innføringen av 28 prosent gevinstskatt ikke skal ses på som en avskrekkende virksomhet.

I stedet har portugisiske politikere hevdet at de alltid har tenkt å regulere krypto, og har sett nøye på hvordan andre land har tilpasset regelverket sitt. Portugal har vært i stand til å ta avgjørelser på dette grunnlaget.

– Det er et område hvor det er mye mer kunnskap og mye mer fremgang, så Portugal kan ta lærdom av internasjonal erfaring, sa Medina til parlamentet.

Flere skatter på vei?

Portugal kan også vurdere andre kryptorelaterte skatter. António Mendonça Mendes, statssekretær for skattesaker, sa på samme sesjon at «kryptovalutaer er en mye mer kompleks realitet enn skatt alene når det gjelder kapitalgevinster.» Han foreslo videre at krypto i Portugal snart kan bli underlagt merverdiavgift, avgifter eller til og med eiendomsskatt.

«Vi vurderer den beste reguleringen i denne saken slik at vi ikke presenterer et lovgivningsinitiativ som skal vises på forsiden av en avis, men et lovgivningsinitiativ som virkelig tjener landet i alle dets dimensjoner.»

Det er at kjøkkenet vårt ikke er så spesielt, været er oftere grått enn blått og å bo er uoverkommelig, men ellers kan alle elskere av så lite skatt-på-krypto-som-mulig like godt dra til Nederland.

Ikke så svart-hvitt

Det gjenstår å se om den nye avgiften virkelig vil virke avskrekkende for bedrifter, siden det kan ta år før dette blir lov i Portugal. Hvis lovgivningen trer i kraft, vil alle disse selskapene og menneskene med krypto sannsynligvis flytte til den portugisiske øya Madeira, hvor skattereglene for krypto fortsatt er gunstige og bitcoin snart vil bli lovlig betalingsmiddel.