Jeg skrev om innføringen av en kapitalgevinstskatt på 28 % på kryptovaluta, beregnet til 2023, og hvordan det kan sette Portugals mål om å bli det europeiske kryptoknutepunktet i fare.

Etter å ha snakket med Paolo Ardoino, som ringte inn fra den sveitsiske byen Lugano hvor Tether og Bitcoin de facto er lovlig betalingsmiddel, begynte jeg å lure på hvilke nasjoner som var fremst i rekkene med hensyn til kryptovaluta-vennlige jurisdiksjoner.

I den første delen av det som kan bli en serie, ser jeg på skatt. Hvilke land er verdens mest slappe når det gjelder lover om kryptoskatt?

Ved å dele vurderingen inn i tre brede områder – kortsiktig kapitalgevinstskatt, langsiktig kapitalgevinstskatt og inntektsskatt – har vi satt sammen en tabell som skisserer de mest skattevennlige nasjonene.

Selvfølgelig kommer dette med det enorme forbeholdet om at skatt er komplisert og mange smutthull, ekstra fangster og andre særegenheter finnes med disse lovene. Men på et helhetlig grunnlag, er rangeringene nedenfor en indikasjon på hvor du kan se skattehatende kryptokikk på vei til i fremtiden.

El Salvador er det største kryptoskatteparadiset

Overraskelse, overraskelse. El Salvador er virkelig fremst når det kommer til alt som gjelder krypto, og dette gjelder også skatt.

Det er null kapitalgevinstskatt, enten kortsiktig eller langsiktig, og stort sett alle lover er bygget rundt å oppmuntre til kryptoadopsjon. Etter å ha besøkt landet selv i sommer, så jeg personlig massepresset mot kryptovaluta. Spesielt gjelder alle lovene utenlandske investorer.

Juridisk rådgiver for president Bukele, Javier Argueta, gjorde det klart da han sa «hvis en person har eiendeler i Bitcoin og tjener høye fortjenester, vil det ikke være skatt … det vil ikke være noen skatt å betale på verken kapitaløkningen eller inntekten» .

Ved å legge til at «dette er åpenbart gjort for å oppmuntre til utenlandske investeringer», er alt tilrettelagt for Bitcoin-eksperimentet i det lille og vakre (vulkaner!) latinamerikanske landet.

Caymanøyene kommer på andreplass

Nevn Cayman Islands for noen, og det første svaret du får er sannsynligvis «skatt».

Det britiske oversjøiske territoriet, som ligger i det karibiske paradis, har null selskapsskatt, kapitalgevinstskatt eller inntektsskatt – på alle områder. Derfor er det ikke noe spesifikt for krypto, men disse lovene har blitt bekreftet å inkludere digitale eiendeler.

Landet er hovedsakelig avhengig av turisme for å finansiere sin lille økonomi, og øya med 65 000 mennesker kan godt se noen kryptoinvestorer ta på seg badedraktene snart for et bad i Det karibiske hav.

Europa presser på for krypto

Lugano, en by i Sveits, og Madeira, en portugisisk øy, har erklært Bitcoin som de facto lovlig betalingsmiddel (Tether har samme status i Lugano – jeg intervjuet Paolo Ardoino om dette i mars).

Begge disse nasjonene har også vennlige skattelover. Portugal ble diskutert ovenfor, og selv om loven på 28% kapitalgevinstbeskatning gjør at landet rykker ned på listen til sjetteplass, er det fortsatt et tilfluktssted for kryptoentusiaster.

Sveits ligger på åttende plass, men det er europeerne Slovenia som kanskje overrasker på tredjeplass. Nasjonen tar sikte på å vedta en 10% flat skatt for å bytte krypto mot fiat. Dette er ganske lavt i det store bildet.

Men det kan skilte med mange flere initiativer, og planene for fremtiden fremstår som innbydende. Det er også flere fysiske lokasjoner som aksepterer Bitcoin enn i hele USA, mens landets største kjøpesenter heter «BTC».

Den andre europeiske nasjonen som er verdt å nevne er Hviterussland, hvor det ikke er skatt på gruvedrift, dagshandel eller stort sett noe kryptorelatert. Forbeholdet er at det hele kommer til vurdering i 2023. Det er åpenbart andre bekymringer her også, med dets bånd til Russland midt i Ukraina-krigen, noe som betyr at ingen kryptoinvestorer vil ønske å flytte dit med det første.

Alt dette kan endre seg

Selvfølgelig kan alt dette endre seg – slik vi ser med Portugal.

Regulering er fortsatt i ferd med å innhente krypto, og dette er også knyttet til skatt. Ikke bare det, men det finnes mange forbehold og unntak fra ovennevnte lover, og regelverket endres også rundt utenlandske investorer.

Så langt har imidlertid de ovennevnte nasjonene skilt seg fra mengden når det kommer til lover om kryptoskatt.