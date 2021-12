Positiv buzz presser Terra (LUNA) til all-time high

Terra (LUNA) har nådd all-time high i intradagshandel i dag. Mynten gikk over $100-nivået for første gang. Den har imidlertid trukket seg litt under det, men er fortsatt nesten 3 % opp i løpet av dagen. Rallyet ble i stor grad utløst av økende positivt buzz rundt lag 1 blokkjeder. Andre lignende nettverk som Solana (SOL) og Avalanche (AVAX) samlet seg også. Her er det vi vet så langt:

I skrivende stund blir Terra (LUNA) handlet for rundt $99,30, men den hadde steget over $100 i intradagshandel.

Den bullish prisutviklingen ble også sett i andre lignende Layer-1-kjeder, inkludert Solana og Avalanche (AVAX).

Rallyet vil sannsynligvis holde seg ettersom investorer fortsetter å satse stort på Layer-1 blokkjeder.

Datakilde: Tradingview.com

Terra (LUNA) – prishandling og analyse

Det virker å være lengre siden Terra (LUNA) ble handlet litt over støtten på $54. Dette var selv etter at mynten hadde økt nesten 25%. Men det var bare en uke siden, og det viser deg hvor raskt ting kan endre seg i krypto.

I løpet av de siste dagene har LUNA tatt fart oppover. Men ikke engang de mest optimistiske analytikerne så mynten stige mot sine rekorder før slutten av året. Det er virkelig en juleoverraskelse, og vi forventer at denne bullish oppgangen varer lenger.

Bør du kjøpe Terra (LUNA)

Terra (LUNA) har alltid vært en god investering basert på dets underliggende fundamentale forhold. Kjeden har hatt en eksplosiv vekst også i år. Det er imidlertid den økende interessen for Layer-1 blokkjeder som gjør LUNA til et så lovende prosjekt.

Faktisk var den nylige stigningen til all-time high inspirert av den positive buzzen rundt Layer-1-løsninger. Selv om kjeden møter konkurranse fra store aktører i dette området som Solana (SOL), tilbyr den fortsatt løftet om utmerket avkastning i det lange løp. Du bør derfor vurdere å kjøpe den.