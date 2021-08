Avtalen med Cryptodigital Holdings fører til at Powerbridge Technologies anskaffer 2000 maskiner for Bitcoin-mining, og 3600 maskiner for Ethereum-mining

Blokkjedeselskapet Powerbridge Technologies har kunngjort at de har inngått en avtale med Cryptodigital Holdings som innebærer kjøp av 5600 maskiner for kryptomining.

I henhold til avtalen skal selskapet kjøpe 2000 maskiner for Bitcoin-mining, og ytterligere 3600 maskiner for Ethereum-mining. Maskinene forventes å være klare for levering i oktober, forteller det kinesiske selskapet i pressemeldingen.

Blant Bitcoin-maskinene vil en stor andel av disse være av de nyeste Bitmain-modellene Antminer S19 Pro og Antminer S19s, mens Ethereumpakken inneholder kraftige maskiner bygget ved hjelp av Nvidias RTX 300 og RTX 3060 TI. Powerbridge forventer at dette fører til at datakraften økes betraktelig med denne kombinasjonen, med en hashrate på opp til 200 petahashes per sekund (PH/s) for BTC-maskinene, og 1700 gigahashes per sekund (GH/s) for ETH-maskinene.

I følge Stewart Lor, CFO hos Powerbridge Technologies, planlegger selskapet å investere enda mer i kryptominingsektoren. Selskapet ønsker å anskaffe enda flere maskiner, i tillegg til de 2000 BTC-maskinene og 3600 ETH-maskinene de har inngått en avtale om nå.

Kjøpet av de 5600 maskinene kommer i kjølvannet av Powerbridge Technologies’ kunngjøring fra 12. august om at de ønsker å ta del i mining-industrien for Bitcoin og Ethereum.

En uke senere annonserte selskapet, som er børsnotert på Nasdaq, et samarbeid med Cryptodigital Holdings, hvor de ønsker å bruke deres ekspertise for å sikre seg minere for Bitcoin og Ethereum. Selskapet skal også ha tilsyn med Powerbridges mining-drift i Nord-Amerika og Asia.

Industrien for Bitcoin-mining har nettopp begynt å stabilisere seg igjen etter noen turbulente måneder som følge av det kinesiske forbudet mot selskaper som driver med kryptomining. Hashraten for Bitcoins nettverk, som falt kraftig da minere avsluttet driften sin, har også kommet seg betraktelig og ligger for øyeblikket rundt 127 EH/s da minere har begynt å forflytte seg til land med rimeligere elektrisitet.