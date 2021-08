Prisene på Ethereum (ETH), Cardano (ADA) og TRON (TRX) har steget i forbindelse med at kryptomarkedet har fått en kraftig oppsving

Cardanos pris har nådd rekordhøye $2,54, Ethereum har også har kommet seg etter en nylig nedgang og har konsolidert over $3200. TRON (TRX), derimot, har sett en svakere prisøkning i løpet av de siste 24 timene, og kjøpere sikter seg inn på et kritisk motstandsnivå.

Her er prisutsiktene for de tre kryptovalutaene i det vi går mot helg.

Prisutsikter for ADA/USD

Den daglige grafen ser lovende ut for ADA/USD, noe som støttes av at RSI befinner seg i overkjøpt territorium og MACD-linjen er plassert godt over signallinjen. Volumet har også tatt seg opp, noe som skaper ytterligere press oppover. Et annet positivt signal er den stigende kurven for 20 MA-et, som kan tyde på ytterligere prisvekst.

For øyeblikket er 123,6% Fibonacci retracement-nivået ($2,55) det største motstandsnivået. Bulls kommer sannsynligvis til å bevege seg mot 161,8% Fib-nivået ($3,03) eller høyere dersom den stigende trenden fortsetter. Det positive sentimentet i forbindelse med Cardanos smartkontrakt-funksjon kommer sannsynligvis til å bli den viktigste driveren for prisen i løpet av de neste dagene.

ADA/USD daglig graf. Kilde: TradingView

En slik parabolsk stigning kommer definitivt til å tiltrekke seg salgspress fra investorer som ønsker å realisere gevinst. I et slikt scenario kan støttenivåene ved den horisontale linjen på $2,32, 100% Fib-nivå på $2,25 og potensielt også 61,8% Fib-nivå på $1,78 bli brakt på banen.

Prisutsikter for ETH/USD

ETH/USD har fortsatt å stige til over $3200 etter at den hentet seg inn fra 20 EMA-et og ukas laveste nivå på $2951. Dermed ser det også ut til at usikkerheten som oppsto i forbindelse med nedgangen har roet seg, og bulls er igjen optimistiske. Den daglige grafen viser at ETH-prisen kan klare å bryte seg gjennom den stigende trendlinjen, og også inn i øvre halvdel av en horisontal kanal som markerer nylig konsolidering.

ETH/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Dersom bulls klarer å bryte gjennom den stigende trendlinjen og kanalbarrieren vil de neste målene ligge rett nord for $3350 og $3400. I motsatt fall kan vi se ETH/USD falle tilbake til 20 EMA-et på $2978, i så fall vil 50 MA-et skape et solid støttenivå ved $2484.

Prisutsikter for TRX/USD

TRONs pris har hatt en lett økning i forbindelse med et bullish momentum over nesten hele kryptomarkedet. Kryptovalutaens tekniske prisutsikter tyder på videre stigning, og bulls kan sikte seg inn på $0,10.

TRX/USD 4-timers prisgraf. Kilde: TradingView

Vi kan se at den daglige RSI-en begynner å bevege seg inn i den positive sonen, mens stokastisk RSI befinner seg i overkjøpt territorium. MACD har også formet en bullish crossover, og ser ut til å fortsette stigningen og komme seg ut av den negative sonen.

Det finnes dog motstand ved 50% Fib-nivå ($0,089) og 61,8% Fib-nivå ($0,091). Dersom prisen ikke klarer å bryte over disse nivåene kan TRX/USD komme til å falle tilbake til de neste støttenivåene rundt $0,085 og $0,081.