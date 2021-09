Det ser ut til at Bitcoins økning sannsynligvis fortsetter over $50 000, mens SHIB og VET nok vil sikte seg inn mot viktige prisbarrierer

Et bullish scenario har ført til at Bitcoin (BTC) igjen vil forsøke å bryne seg på $50 000, mens et stadig mer positivt sentiment i kryptomarkedet kan føre til at altcoins som Shiba Inu (SHIB) og Vechain (VET) klarer å bryte igjennom viktige motstandsnivåer i løpet av de neste dagene.

Prisutsikter for Bitcoin

De lovende tekniske utsiktene for BTC-prisen er støttet av den ukentlige RSI-en, som trender mot overkjøpt territorium. Ukentlig MACD viser også til en bullish crossover, mens parabolsk SAR er under prisen og hinter til en fortsatt stigende trend.

BTC/USD ukentlig prisgraf. Kilde: TradingView

Ifølge den tekniske analytikeren som går under pseudonymet Rekt Capital trenger Bitcoin en solid økning opp til $51 000 dersom den skal kunne sette i gang et nytt bull run. Dersom det skjer vil første mål videre opp være på $53 000, og deretter $59 000.

Skulle det gå i motsatt retning vil første støttesone ligge nær $46 500, et omfattende tilbakesteg kan potensielt føre til at prisen faller helt ned til $43 250.

Prisutsikter for Shiba Inu

SHIB/USD-paret har sunket med rundt 14% i løpet av de siste to ukene, og falt fra rekordhøye $0,0000092 den 17. august.

Shiba Inu-prisen har dermed befunnet seg i en synkende kanal siden da, og gjentatte forsøk på å bryte ut av denne har blitt stanset ved kanalens motstandslinje.

SHIB/USD 4-timers prisgraf. Kilde: TradingView

Med en RSI under 50 og en stadig svakere MACD er en fortsatt nedgang det mest sannsynlige. Bears har allerede testet støttelinjen nær $0,0000069, og prisen kan synke ned til $0,0000067.

Bulls kan likevel klare å bryte gjennom kanalens motstandslinje dersom prisen holder seg over $0,0000070. Om det skulle skje kan prisen øke først til $0,0000072, og deretter $0,0000075.

Prisutsikter for Vechain

VET/USD møter for øyeblikket noe press nær $0,142, men bulls har fortsatt overtaket, og prisen har økt med 3,5% de siste 24 timene og 20% den siste uken.

VET/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Som man kan se i grafen er det gode utsikter for en videre stigning takket være et bullish flaggmønster. Den daglige RSI-en ligger over 60, og MACD tyder på en bullish crossover som også støtter de positive utsiktene.

Vechain-prisen er nødt til å klare å bryte gjennom den horisontale motstanden nær $0,147 (som har vært gjeldende siden tidlig i juni), før de kan sikte seg inn på $0,162.

Skulle det gå motsatt vei er bulls nødt til å holde prisen over $0,137 for å unngå ytterligere salgspress ned mot $0,128 eller enda lavere.