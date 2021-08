LTC, XTZ og DOGE har alle fått en korreksjon i løpet av de siste 24 timene

Litecoin, Tezos og Dogecoin opplever press nedover, og den nylige økningen har fått en korreksjon i forbindelse med at både Bitcoin og Ethereum har sakket ned. De to største kryptovalutaene har slitt etter en korreksjon ned fra kritiske prisnivåer over henholdsvis $50 000 og $3 300.

Volatilitet i løpet av helgen kan føre til at kryptovalutaene vender oppover igjen, men de kortsiktige utsiktene for LTC, XTZ og DOGE tilsier at prisene kan teste tidligere støttenivåer før en eventuell rebound.

Prisanalyse for Litecoin

Prisen på Litecoin brøt under den stigende støttelinjen på den daglige graden, og LTC/USD-paret har sunket til den kritiske støttesonen under $170. Bulls øyner for øyeblikket en rebound til over 0,236 Fibonacci retracement-nivået for intervallet fra $104-$192. Trendlinjen, som for øyeblikket befinner seg nær $171, skaper en tilbudssone som kan føre til at LTC-prisen korrigeres enda lavere.

LTC/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

De negative utsiktene for LTC blir ytterligere bekreftet av den synkende RSI-en og en bearish MACD, som tilsier at prisen potensielt kan re-teste 0,5 Fib-nivået ($148) og 50 SMA-et ($149). Det neste støtteområdet ligger ved 0,786 Fib-nivået ($123).

Prisanalyse for Tezos

Prisen på XTZ steg med 28% på onsdag etter nyhetene om at store, sveitsiske banker har kontaktet Tezos for smartkontrakt-prosjekter. Kryptoens høyeste verdi for uken var $5,44 på Coinbase, noe som ble etterfulgt av en utbredt gevinstrealisering dagen etter som førte til at prisen falt til under $4,35.

Dersom nedgangen fortsetter kan XTZ re-teste det kritiske støttenivået ved $4,17, som er markert av 0,618 Fib-nivået for intervallet mellom $2,10-$5,44. 20 EMA-linjen ved $3,87 er det neste ankeret, og 0,5 Fib-nivået kan også skape en potensiell etterspørselssone ved $3,77.

XTZ/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Skulle prisen snu og gå oppover igjen kan en RSI over 60 og en bullish MACD tyde på at prisen kan konsolidere over $4,50. Dersom bulls klarer å holde prisene over trendlinjen på den daglige grafen kan realistiske mål være $4,73, $5,11 og $5,44.

Prisanalyse for Dogecoin

Dogecoins pris har sunket jevnt siden den brøt av fra høyden på $0,35 den 16. august. Prisen på DOGE har re-testet støttesonen ved $0,26, som per nå fungerer som et anker dersom nedgangen skulle fortsette.

DOGE/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Den daglige prisgrafen viser at RSI er på vei ned under 50, mens MACD har formet en bearish crossover og er også på vei inn i den negative sonen. Disse utsiktene tyder på at DOGE kan synke under $0,26, og bulls kommer sannsynligvis til å få en rebound fra den stigende trendlinjen med støtte nær $0,24.

Skulle prisen snu og stige igjen vil DOGE/USDs største motstand ligge ved 20 EMA-et ($0,29).