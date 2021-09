De fleste altcoins sliter med å hente seg inn etter det nylige Bitcoin-krasjet

Safemoon (SAFEMOON), Dogecoin (DOGE) og Ravencoin (RVN) opplevde betydelige tap som følge av denne ukens kryptokrasj. Da Bitcoin-prisen raste fra sitt høyeste på $52 000 fulgte de fleste altcoins etter. Safemoon dalte helt ned til $0,00000154, Dogecoin testet sitt laveste nivå på syv dager på $0,24, og Ravencoin falt ned til $0,11.

Prisutsikter for Safemoon

SAFEMOON har det siste døgnet vært helt nede på $0,00000151, som følge av det nylige kryptokrasjet. Prisen ligger nå mellom 50- og 100 SMA-et på 8-timersgrafen.

De pessimistiske utsiktene for SAFEMOON blir forsterket av et dip ned til støttekurven for Bollinger Bands. RSI og MACD trender også negativt, og støtter oppunder de dårlige utsiktene.

Dersom prisen faller enda lavere vil neste støttenivå være rundt $0,00000134.

SAFEMOON/USDT 8-timers prisgraf. Kilde: Gate.io

Skulle prisutviklingen snu vil Safemoon-bulls være nødt til å kjempe seg gjennom den midtre kurven i Bollinger Bands ($0,00000181) og deretter 100 SMA-et på $0,00000198.

Prisutsikter for Dogecoin

Dogecoins pris er såvidt grønn i 4-timersgrafen, og en bullish crossover for 4-timers MACD kan tyde på at det er potensiale for å snu nedgangen fra de siste dagene. Bulls er nødt til å komme seg over motstandslinjen på $0,26 (horisontal grønn linje) dersom de skal kunne sikte seg inn på neste mål på $0,28 (50 SMA-et).

For øyeblikket er det et kritisk hinder ved $0,25, og utviklingen av et synkende triangelmønster tyder på ytterligere tap. RSI under 50, og den skrånende kurven for 50 SMA-et støtter oppunder disse utsiktene.

Dersom DOGE/USD faller enda lavere kan bulls finne støtte ved $0,24 i første gang, men prisen kan falle helt ned til $0,20.

DOGE/USD 4-timers prisgraf. Kilde: TradingView

Prisutsikter for Ravencoin

RVN-prisen ligger i skrivende stund rett rundt $0,12, og forsøkene på å komme seg høyere har møtt motstand i form av det massive salgspresset som har ført til et økt salgsvolum.

RSI-en har sunket under ekvilibrium-nivået, og de negative utsiktene skapt av 20 EMA-kurven tilsier at det er stor sannsynlighet for ytterligere nedgang over de neste dagene. I så fall kan RVN/USD synke ned til støttenivåene nær $0,10.

Den stigende MACD-en tilsier likevel at bulls kan ha en sjanse til å snu det hele. Dersom RVN/USD klarer å bryte gjennom den uthevede horisontale barrieren vil et momentum over 20 EMA-et ($0,12) åpne opp for at prisen kan nå både $0,13 og $0,14.

RVN/USD 4-timers prisgraf. Kilde: TradingView