Etter flere uker med hyping på grunn av TerraUSD (UST) stablecoin-utgivelsen, har LUNA-tokenet blitt tvunget til å bite i det sure eplet etter at den samme stablecoinen ble koblet fra US-dollaren og fikk prisen til å falle massivt.

Prisen på LUNA, det opprinnelige symbolet til Terra, har falt med over 95% i løpet av de siste fem dagene, og mesteparten av fallet ble registrert i dag, hvor den hadde falt med omtrent 86% i skrivende stund.

På en uke har LUNA falt fra å handles over $80 til sin nåværende pris på $4,89 i skrivende stund.

LUNA og UST

Noen analytikere sier at det er en mulighet for at det ikke var noen midler i Terra-prosjektet for å støtte UST og opprettholde dens dollar-tilknytning.

Imidlertid har Luna Foundation Guard (LFG), organisasjonen som sørger for at UST opprettholder sin 1-dollar-pinne, lagt ned mye arbeid for å sikre at det ikke er flere tap og returnere UST-pinnen til dollaren.

Dessuten tømte Terras stablecoin-reserve sin Bitcoin-reserve ved å distribuere BTC verdt 1,5 milliarder dollar for å støtte UST og også forsvare koblingen ved å tilføre den nødvendige likviditeten til økosystemene. Stiftelsen begynte også å låne ut mynter til andre handelsfirmaer og også 750 millioner UST-tokens for å akkumulere BTC, alt rettet mot å forsvare koblingen.

Den 5. mai hadde stiftelsen totalt 167 081 BTC (3,5 milliarder dollar) da den annonserte at den har lagt til 37 863 mynter til. Markedseffektene så imidlertid ikke ut til å plage Do Kwon, Terra-finansierer, tvitret han «Deployer mer kapital – Støtte gutter.»

Deploying more capital – steady lads — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) May 9, 2022

Imidlertid, etter Kwons tweet, flyttet stiftelsen 42 500 mynter til forskjellige kryptoutvekslingsplattformer som OKX, men siden den gang har ikke Kwon sagt et ord.

Hvordan UST og LUNA fungerer

UST og LUNA jobber sammen for å opprettholde $1-prisen ved å bruke spillteori og blokkjedebasert brenn- og myntemekanikk. Disse mekanikkene fungerer som en støtdemper for UST-prisvolatilitet ved å sikre at handelsmenn kan bytte en $1 verd av UST for $1 verdt av LUNA.

Selv om det var spekulasjoner om fremtiden til LUNA, viste dagens Doji-lysestake at selv om okser kjøper på lavere nivåer, forsvarer bjørnene like mye de lavere nivåene, derfor avbrytes salgs- og kjøpspresset.