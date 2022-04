Prisen på Near token spretter tilbake

NEAR, det opprinnelige symbolet til Near Protocol, har økt i dag etter at Near Protocol-blokkjeden lanserte sin etterlengtede stablecoin, USN.

I skrivende stund hadde NEAR-tokenet gått tilbake til $14,96 opp 8,38 % i løpet av de siste 24 timene. Tokenet er imidlertid fortsatt ned med omtrent 12% den siste uken etter et bredere stup i kryptomarkedet den siste uken.

Near Protocols USN stablecoin

Den nylig lanserte USN stablecoin er en algoritmisk stablecoin. Den bruker en blanding av tokenomics for å opprettholde et forhold på 1:1 mot amerikanske dollar. Den ble lansert av den NEAR Protocol-baserte desentraliserte organisasjonen kalt Decentral Bank.

Folk kan brenne NEAR-tokens for å prege USN stablecoin, og de kan også brenne USN stablecoin for å få NEAR-tokens.

Decentral har sagt at tidlige långivere vil få en avkastning på opptil 20 %, noe som konkurrerer med den populære Terras UST stablecoin.

Reservene til USN stablecoin vil bli vedlikeholdt av Decentral Bank DAO og DAO skal holde månedlige stemmer for å distribuere belønninger på $10 millioner for handel med USN.

Overfylt stablecoin-marked

USN vil møte tøff konkurranse innen stablecoin med Terras UST stablecoin som hovedkonkurrenten. Terras UST nyter allerede støtte på 2,5 milliarder dollar i amerikanske dollar som allerede er i reserver.

Det er også en annen forventet stablecoin, USDD fra Tron blockchain, som lover en 30% APY.

Flertallet av investorer ser ut til å bruke en vent-og-se-tilnærming til USN stablecoin med forventning om at det vil være flere DeFi-alternativer i Near Protocol som vil gi USN stablecoin mer nytte.