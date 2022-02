SLP-tokenet har steget i dag, og det handles for $0,01926 i skrivende stund; en økning på 24,17 % de siste 24 timene.

Handelsvolumet var $1 262 461 511 etter en økning på 136 % de siste 24 timene.

Hvorfor stiger SLP-tokenprisen i dag?

Hovedårsaken til at prisen på SLP-tokenet er på vei opp, er den truende reduksjonen av SLP-tokenforsyningen fra Axie Infinity.

Noen kan spørre hvordan de to (Smooth Love Potion og Axie Infinity) henger sammen. Men her er hvordan.

Smooth Love Potion (SLP) oppnås ved å vinne konkurranser på Axie Infinity, som er en metavers blokkjede som lar spillere spille spill og også tjene mens de spiller.

Axie Infinity-spillere samler inn, avler, hever, kjemper mot og handler med ikke-fungible tokens (NFT-er) baserte skapninger kalt "Axies". Spillere tjener Smooth Love Potion (SLP)-tokens som belønning, og SLP-tokenene kan løses inn senere brukes til å avle nye 'Axies'-skapninger.

SLP-tokens er forskjellige fra AXS, som er kryptovalutaen som brukes for transaksjoner innenfor Axie Infinity-økosystemet.

Axie Infinity-utviklere har planer om å redusere SLP-tokentilførselen

Axie Infinity-utviklere ønsker å gjøre SLP-tokens knappere ved å implementere endringer som vil rebalansere økosystemet.

Teamet hadde dette å si om utstedelsen av Smooth Love Potion (SLP) tokens:

"Den daglige søken var i prinsippet flott for å oppmuntre folk til å spille hver dag, men det har nå blitt en masseutslippsmekanisme for SLP. Ved å fjerne det daglige oppdraget kan vi redusere utstedelsen med rundt 45 millioner SLP per dag.»

Utviklerne beskrev dette som en "smertefull medisin", som vil være nødvendig for den fremtidige fremdriften av spillet. Hvis det implementeres, forventes tilbudet av SLP-tokens å falle med opptil 56 %, ettersom utviklerne understreket at:

«Axie-økonomien krever drastisk og avgjørende handling nå, ellers risikerer vi total og permanent økonomisk kollaps. Det ville vært langt mer smertefullt."

Teamet ønsker å opprette et premiefond på $6 millioner og gjøre endringer i belønningsstrukturen.

I sesong 19 ga Axie Infinity 3000 AXS til den beste spilleren på ledertavlen. Belønningen har økt til 117 676 for de 300 000 beste spillerne i neste sesong.

Teamet avsluttet med å si:

Enkelt sagt, vi har prioritert vekst og å ta inn millioner. Uten denne tilnærmingen ville Axie sannsynligvis ha forblitt et lite nisjespill med noen få tusen spillere.»

I løpet av de siste dagene har prisen på Axie infinity token (AXS) også økt i takt med at det generelle kryptomarkedet har tatt seg opp igjen. Det nåværende prisnivået er 30 % høyere enn hva det var i slutten av januar.

Etter nyheten om SLP-reduksjon steg SLP-prisen med mer enn 40 % før den trakk seg tilbake til gjeldende pris.