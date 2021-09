Det neste, store målet for ALGO vil være rekordprisen på $3,56 fra 20. juni 2019

Algorand (ALGO) klarte å stå imot det Bitcoin-utløste markedskrasjet tidligere denne uken, og klatret til sitt høyeste nivå siden juni 2019. I løpet av de siste 24 timene har kryptovalutaen økt med mer enn 30% i forhold til den amerikanske dollaren, mens ALGO/BTC-paret har økt med 32%.

I skrivende stund ligger ALGO på rundt $2,01, etter å ha sunket noe fra årets høyeste verdi på $2,22, i det bulls kjemper mot økt salgspress i forbindelse med gevinstrealisering.

Selv om prisøkningen har sakket litt ned som følge av gevinstrealiseringen har Algorand fortsatt et stigende momentum, og det er stor sannsynlighet for at prisen når nye høyder i løpet av de neste dagene.

Prisutsikter for ALGO

ALGO/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Algorands pris virker å være klar for ytterligere stigning, men det er alltid vanskelig å si akkurat hva som kommer til å skje når det er snakk om kryptovalutaer. Markedets volatile natur kan gjøre at momentumet snur på et øyeblikk.

Likevel er det flere analytikere som forutser en sterk vekst for ALGO i tiden fremover. Den daglige RSI-en har fortsatt ikke nådd toppen fra februar 2021, dermed er det rom for ytterligere vekst. De stigende MA-kurvene indikerer også en fortsettelse av den stigende trenden.

På kort sikt er prisen klar for et hopp opp til $3, og deretter $3,50. Dersom den stigende trenden tar en pause kan det oppstå en ny test av $1,73. Skulle det være tilfellet har den tekniske analytikeren Altcoin Sherpa pekt ut støttenivået på $1,50 som et godt inngangspunkt.

$ALGO: I'm not saying that you should buy right here, it is resistance. But when a coin starts to do what #Algorand is doing in this current environment, it's a buy IMO. I'd probably try for 1.50 as an entry. pic.twitter.com/6H49Cq5jlq — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) September 8, 2021

Hvorfor steg ALGO-prisen med 50%

Den 8. september oppsto det en parabolsk stigning for Algorands token ALGO, da den gjorde et hopp på hele 50%, den største daglige prisveksten siden august 2019. Denne nye toppen kom i kjølvannet av de gode nyhetene om at Algorand skal samarbeide med den meksikanske kryptobørsen Bitso og den amerikanske banken Silvergate Bank for å fasilitere El Salvadors kryptowallet Chivo, som er nøkkelen til landets innføring av Bitcoin som lovlig betalingsmiddel.

Disse nyhetene styrker Algorands allerede solide fundament, og ifølge grunnleggeren av SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, er ALGO-prisen klar for et nytt sprang denne høsten, og han sammenligner det med utviklingen for Solana (SOL) fra tidligere i sommer.

It was #SolanaSummer. Now will it be #AlgoAutumn — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) September 9, 2021

Kryptoentusiasten Daren snakker om at Algorand har alle de gode kvalitetene som gjør den til et av de beste alternativene for investorer — mange bruksområder, smartkontrakter og «en hotspot for NFT-er».