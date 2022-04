Avalanche-prisen (AVAX) har krøpet tilbake de siste handelsøktene etter at Terra kjøpte tokenet til en verdi av 200 millioner dollar . Mynten handles til $88,10, som er litt over denne ukens laveste verdi på $81,56. Denne prisen er fortsatt omtrent 14,6 % under det høyeste punktet i år.

Avalanche veksten avtar

Avalanche er en av de mest kjente Ethereum-morderne i bransjen. Utviklerne har bygget en plattform der folk kan bygge alle typer applikasjoner. I dag har Avalanche blitt mye brukt av utviklere som bygger desentralisert finans (DeFi) og ikke-fungible token (NFT) plattformer.

Avalanche er kjent for sine lynraske hastigheter og lave transaksjonskostnader. Samtidig har utviklerne frigitt millioner av dollar i incentivavgifter for utviklere som bygger i økosystemet deres.

For eksempel, i 2021, lanserte de Avalanche Rush, et fond som gikk til folk som bygger apper i alle bransjer. I år lanserte de et annet fond verdt mer enn $200 millioner for utviklere som lager metaverse-prosjekter.

Som et resultat har Avalanche-økosystemet vokst. I følge DeFi Llama har den totale verdien låst (TVL) i økosystemet vokst til mer enn 10 milliarder dollar. Noen av de mest kjente prosjektene i økosystemet er Trader Joe og BENQI.

Avalanche-prisen har imidlertid slitt de siste ukene etter at tegn på belastning dukket opp i økosystemet. Etter å ha nådd 10 milliarder dollar, viser data at veksten av TVL har vært litt anstrengt som du kan se i diagrammet nedenfor. For eksempel har Curve TVL falt med 23 % den siste måneden, mens Platypus Finance TVL har falt med over 25 %.

Denne nedgangen skyldes hovedsakelig at DeFi-bransjen har blitt overfylt ettersom antall prosjekter øker. Noen av de mest kjente prosjektene som har kommet opp er VVS Finance og Anchor Protocol.

Skredprisprediksjon

Når vi ser på firetimersdiagrammet, ser vi at Avalanche-prisen har vært i en dyp nedadgående trend de siste ukene. Denne nedgangen har snudd de siste øktene etter det store kjøpet av Terra.

En nærmere titt viser imidlertid at denne utvinningen har vært lite overbevisende. Dessuten har den ikke klart å bevege seg over 50-perioders glidende gjennomsnitt. Derfor er det en sannsynlighet for at AVAX-prisen vil gjenoppta den bearish trenden i de kommende dagene. Hvis dette skjer, vil neste viktige støttenivå å se på være $80.