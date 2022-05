Prisen på Internet Computer (ICP/USD) beveget seg sidelengs ettersom konsolideringen i kryptovalutaindustrien fortsatte. Tokenet handles til $8, som er omtrent 36% over det laveste nivået forrige uke. Den er fortsatt omtrent 98 % under all-time high, noe som bringer den totale markedsverdien til rundt 1,8 milliarder dollar.

Vil ICP sprette tilbake?

Internet Computer er et blokkjedeprosjekt som ble lansert i 2021 av Dfinity, en sveitsisk-basert organisasjon. Plattformens mål er å danne grunnlaget for web 3.0 ved å hjelpe utviklere med å bygge kvalitetsapplikasjoner.

Plattformen har bedre funksjoner enn andre blokkjeder som Ethereum og Solana. For eksempel er datalagringskostnadene rundt $0,46 GB per måned, som er omtrent 100 000 ganger lavere enn for Solana. Samtidig kjører dens desentraliserte applikasjoner 100 % på kjeden og eies av DAO-er.

Ifølge utviklerne har økosystemet blitt populært blant skapere. Noen av de mest populære applikasjonene som er bygget med Internett-datamaskin er Fleek, OpenChat, Internet Identity og Motoko Playground blant andre. De tror at flere utviklere vil omfavne plattformen i fremtiden.

Mens aktiviteten på Internet Computerblokkjeden øker, har ikke ICP-prisen prestert like bra. Den har mistet over 98 % av sin verdi og er nå det 40. største prosjektet i verden.

Det er flere grunner til at ICP-prisen har ligget etter i markedet. For det første har ikke investorer omfavnet mynten etter krakket som skjedde kort tid etter lanseringen. For det andre er det bekymringer om bransjens konkurransekraft. Noen av de mest bemerkelsesverdige spillerne den konkurrerer med inkluderer Avalanche, Solana og til og med Ethereum.

Videre, som andre kryptovalutaer, er investorer redde for den haukiske holdningen til Federal Reserve. Banken har forpliktet seg til å fortsette å heve renten i sitt forsøk på å bekjempe inflasjonen. Videre har den nylige krasjen til Terra LUNA ikke hjulpet ICP og andre mynter.

Internett-datamaskinprisprediksjon

På firetimersdiagrammet ser vi at ICP-prisen har vært i en sterk nedadgående trend de siste ukene. Den falt til et lavpunkt på $5,87 under Terra LUNA-blodbadet som skjedde forrige uke. Den har holdt seg under den synkende trendlinjen som vises i lilla. Mynten har også falt under 25-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Derfor er banen til den minste motstanden for Internet Computerprisen lavere, med neste nøkkelstøttenivå på $5,50.