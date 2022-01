Prisprediksjon for Internet Computer

Viktige punkter:

ICP stiger men volumene er lavere enn de fleste store kryptoer

ICP må bryte 38,2 % Fib-motstand ved $23,15 for trendbekreftelse.

Bredere markedsmomentum er fortsatt en viktig faktor.

Internet Computer ( ICP/USD ) har vært i en stigende trend de siste 48 timene. Dette er ganske mye i tråd med det bredere markedet, som har vært i grønt siden Bitcoin returnerte laveste verdier på $32 800.

I motsetning til de fleste store kryptovalutaer har imidlertid ikke ICPs oppgang vært sterk. I det meste av de siste 48 timene har ICP vært områdebundet under 23,6 % av Fibonacci-motstanden på $21,18.

Internet Computer har ennå ikke fått gjennomslag

Med Internet Computer blir blokkjeder endelig det som det alltid var ment å være – et åpent og distribuert medium for applikasjoner. Den revolusjonerende designen som låser opp smarte kontrakters fulle potensial beviser at denne teknologien har så mye mer på lager enn bare økonomiske transaksjoner eller sikker lagring av data. Internet Computer har som mål å skape hele desentraliserte økonomier.

Til tross, Internet Computer har ikke hatt den beste utviklingen siden den ble lansert. Spørsmål som berører desentraliseringen kom opp noen måneder etter at den ble lansert. Det som fulgte var en verdikollaps fra over $400 til under $30.

Internet Computer handles for øyeblikket til $21,64 og har steget de siste 48 timene. Dette er i tråd med prishandlingen i det bredere kryptovalutamarkedet.

ICP-prisprediksjon

Kilde: TradingView

På 1-times diagrammet har ICP tatt fart de siste 48 timene. Imidlertid har volumene vært lave i det meste av den tiden, og ICP har konsolidert seg under 23,6% Fibonacci-motstanden på $21,18.

Det er først de siste 6 timene den har klart å presse gjennom 23,6 % Fibonacci-motstanden, men volumene er lave. Hvis volumene forblir lave, er det en risiko for at ICP kan falle tilbake under prisnivået på $21,18. I et slikt tilfelle kan ICP lett falle under $20.

Imidlertid, hvis det bredere markedet forblir sterkt bullish, kan ICP ikke bare holde seg over $21,18, men også muligens bryte 38,2% Fibonacci-motstanden på $23,15. I et slikt tilfelle kan ICP lett handles over $25 i løpet av uken.