Prisprognose for Sandbox (SAND) – grunnen til at Metacade (MCADE) vil overgå SAND i 2023

Sandbox er en av kryptofavorittene i metaverset, men den episke nedgangen i løpet av bjørnemarkedet i 2022 har skremt noen investorer. Lurer du på hva som er i vente for dette ledende metavers-tokenet? Nedenfor finner du en Sandbox prisprognose for 2023, og du kan lese om Metacade – et prosjekt som mange har spådd kan utkonkurrere SAND i år.

Sandbox (SAND) har ikke klart å tiltrekke seg spillere

Sandbox er en Ethereum-basert virtuell verden hvor brukere virkelig kan eie og tjene penger på kreasjonene sine. Plattformen er et sandkassespill i åpen verden, og lar spillere utforske kreativiteten sin og bruke et utvalg av verktøy for å generere oppslukende gaming-opplevelser for andre.

Sandbox bruker NFTs for å representere eiendeler i spillet, som LAND og ASSETS, slik at de kan kjøpes og selges på det åpne markedet. Sammen med Decentraland er det et av de ledende metavers-kryptoprosjektene, som så sin SAND-token stige i pris etter at Facebook, nå Meta, annonserte sitt inntog i metaverset.

Hypen forsvant imidlertid i løpet av bjørnemarkedet i 2022, noe som førte til at prisen på SAND stupte. Etter å ha nådd et toppnivå på $ 8,48 i november 2021, har SAND nylig oppnådd et bunnivå på $ 0,37 – en omtrentlig nedgang på -95,6 %.

Dette skyldes delvis mangel på adopsjon av ordinære spillere. Siden starten av 2021 har Sandbox slitt med å tiltrekke seg mer enn 1.000 brukere per dag i en lengre periode, ofte bare hundrevis av brukere (DappRadar). Sammenlign det med tradisjonelle metavers-spill som Roblox og Fortnite som har millioner av daglige aktive brukere – og Sandbox virker litt overvurdert.

Sandbox (SAND) prisprognose

SAND har hatt en liten oppblomstring i januar. Etter å ha nådd det laveste på $ 0,37, har SAND nådd en topp på $ 0,71 på rundt to uker. Ifølge Sandbox prisprognoser er imidlertid dette området forventet å få betydelig motstand. På kort sikt har mange eksperter på Sandbox prisprognoser siktet så lavt som $ 0,54. På lengre sikt spår noen analytikere at SAND kan kollapse til $ 0,24 hvis brukerantallet ikke tar seg opp snart.

Metacade (MCADE) setter standarden for spillfellesskap

Metacade er en play-to-earn (P2E) fellesskapshub som i likhet med Sandbox har som mål å revolusjonere eierskap innen spill. I stedet for å gi spillerne eierskap til eiendeler i spillet, gir Metacade dem makt til å virkelig eie fellesskapet de kaller hjem.

Fundamentalt sett har Metacade alt du kan forvente av en sosial spillplattform – som fora, anmeldelser, spilloversikter og turneringer. Ved å utnytte fordelene med krypto og desentralisering, forventes det å kickstarte en ny modell i måten sosiale plattformer drives på.

For eksempel lanseres Metagrants-ordningen på slutten av dette året. Metagrants gir MCADE-innehavere stemmerett for å avgjøre hvilke spillutviklere som skal tildeles midler fra Metacade-kassen. Dusinvis av utviklere vil konkurrere for å kjempe og få flest stemmer i hver Metagrant-konkurranse, hvor vinneren får finansiering for å skape sin visjon. De har til og med muligheten til å bruke Metacade sitt opprinnelige testmiljø for å motta tilbakemeldinger på spillene fra de mest ivrige supporterne.

Disse fellesskapsstøttede titlene legges deretter til Metacade sin virtuelle arkade, sånn at alle kan spille dem. Med potensial til å kunne lage noen av de beste P2E-spillene verden noen gang har sett, kan Metacade snart være i søkelyset hvis bare ett av spillene tar av.

I 2024 vil Metacade bli en desentralisert autonom organisasjon (Dao) og fullføre sitt siste skritt mot å bli verdens første spillereide virtuelle arkade. Herfra vil retningen for prosjektet bli bestemt av fellesskapet, med medlemmer av kollektivet som vil ta lederroller. De vil være i stand til å bestemme hvilke oppgraderinger som skal implementeres, om de vil akseptere nye partnerskap, og til og med bestemme hastigheten på token-beholdningen – et trekk som kan øke prisen på MCADE jevnt over tid.

Metacade (MCADE) prisprognose

Sammenlignet med Sandbox sin prisprognose forventes Metacade å overgå SAND i år. MCADE token-presale har vært en brølende suksess, og solgte over $ 1,12 millioner i betasalget. I fase 2 av presale har Metacade for øyeblikket fått inn over $ 3,2 millioner mens MCADE-tokenet har økt 50 % som planlagt, til $ 0,012 fra den opprinnelige prisen på $ 0,008. Når presale er over, er den spådd å klatre så høyt som $ 0,02, noe som betyr at de tidligste investorene kan være opp 150 %!

Med GameFi-industrien som sannsynligvis vil ta betydelige skritt i 2023, kan Metacade være det heteste P2E-tokenet der ute. Analytikere har begynt å anslå priser på $ 0,20 innen utgangen av året, og noen har til og med spådd at de kan nå $ 0,50 – opp 2.400 % fra den endelige anslåtte presale-prisen.

Metacade (MCADE) ser ut til å overgå Sandbox

Det er tydelig at MCADE er et bedre investeringsvalg enn SAND. Mens Sandbox absolutt har vært banebrytende for kryptobasert metavers, er det usannsynlig at mangel på adopsjon vil endre seg med det første. Dette er grunnen til at så mange Sandbox prisprognoser spår at å gjenvinne $ 8-nivået er et nesten umulig mål i løpet av de neste årene, det er rett og slett ikke nok etterspørsel.

I mellomtiden har Metacade alt å vinne og praktisk talt ingenting å tape. MCADE token-presale har allerede tiltrukket seg tusenvis av investorer og mye oppmerksomhet i media, og det virker som om de nåværende $ 3,2 millioner prosjektet har fått inn, bare er begynnelsen. Hvis du tenker på å investere i SAND – slutt. Ta deg tid til å bla gjennom Metacade sitt whitepaper og se hvorfor noen kaller MCADE det beste P2E-tokenet i 2023.

Du kan kjøpe Sandbox (SAND) på eToro her .