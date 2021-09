Bruddet under $46 000 førte til at kryptovalutaen besøkte nivåer vi ikke har sett siden tidlig august

Kryptomarkedet ser ut til å hente seg inn fra enda et fall som førte til at de største kryptovalutaene falt til nivåer vi sist så i august.

Bitcoin-prisen krasjet helt ned til $40 200 på Coinbase, og det generelle kryptomarkedet så lignende tap. Ethereum var en periode helt nede på $2837, mens Cardano, XRP og Solana også opplevde tosifret prosentnedgang og havnet under kritiske prisnivåer.

Ifølge informasjon fra CryptoQuant fortsetter Bitcoin å akkumulere i området mellom $42 000 og $44 000, noe som tyder på at de langsiktige utsiktene for BTC-prisen fortsatt er bullish.

I skrivende stund har Bitcoin kommer seg over $43 000 igjen, og bulls jobber mot en rask oppgang til $44 000 og muligens helt opp til $44 700 innen dagen er omme.

Bitcoin prisanalyse

Bitcoins fall fra høyden på $48 380 fra 19. september førte til at BTC/USD mistet den horisontale støtten nær $44 721 på den daglige grafen.

Nedgangen resulterte i et hode-og-skuldre-mønster, den horisontale linjen danner mønsterets halslinning, i det prisene har sunket ytterligere og testet 100 SMA-et og det horisontale ankeret nær $40 870.

Bears klarte å komme seg forbi etterspørselsveggen rundt denne prisen, som vist i grafen, og testet nivåer helt ned på $40 200.

BTC/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Veken i den nåværende candlestick-en tilsier at bulls har gått hardt inn for å kjøpe ‘the dip’, med første mål rundt $43 000. Dette er absolutt oppnåelig dersom bulls klarer å opprettholde bounceback-momentumet.

Dersom kjøpere klarer å avslutte dagen nær $44 721, og dermed nærmer seg 50 SMA-et ($46 648) kan dette åpne opp for en ny stigning opp til $48 000 og $50 000 (hvor det sannsynligvis vil være et vrient hinder, som vi kan se fra den synkende trendlinjen).

Skulle det gå motsatt vei får bears støtte av RSI-en, og et nytt fall kan føre til at Bitcoin besøker en tidligere støtte nær $37 450 (blå, horisontal trendlinje).

På den daglige prisgrafen har BTC-prisen klart å bryte over 0,382 Fib-nivået for intervallet mellom $47 270-$40 200 ($42 900). Bulls vil sannsynligvis også klare å bryte gjennom 0,5 Fib-nivået ($43 735) og sikte seg inn på 0,618 Fib-nivået ($44 569).

BTC/USD timesgraf. Kilde: TradingView

RSI-en på timesgrafen har beveget seg ut fra oversolgt territorium og skråner oppover, og bears har fortsatt overtaket. De nedadgående kurvene for 50 og 100 SMA-et tyder også på at bulls står overfor flere utfordringer. BTC/USD kan dermed bli værende under $45 000 en stund før stigningen fortsetter senere i år.