Markedsverdien for kryptovaluta har igjen nådd $2 billioner etter at prisene for Bitcoin og Ethereum har klatret over kritiske nivåer

De to største kryptovalutaene målt etter markedsverdi startet uken sterkt og nådde sine høyeste verdier på flere måneder, på tross av negative nyheter fra USA i forbindelse med ny lov for kryptoskatt. Bitcoins laveste pris denne uken har ligget på $40 506, mens høyeste pris har vært helt oppe i $46 586 ifølge tall fra CoinGecko.

Samtidig har Ethereum knust barrieren på $3000 etter en vellykket implementering av London-oppgraderingen. Prisen på ETH har nådd helt opp til $3 265, noe som har hatt positive ringvirkninger også for resten av kryptomarkedet.

Prisen på IOTA har også steget, den har klart å komme seg over $1,00 og nådde sin høyeste verdi på nesten to måneder på $1,10.

Administrerende direktør hos Moonrock Capital, Simon Dedic, mener BTC og ETH gjør seg klare for ytterligere stigninger etter å ha testet de kritiske støttenivåene. Dette bør også bidra til at andre altcoins blir med på turen opp.

$BTC and $ETH retracing and testing previous resistance as new support. Now is the time to load up before we go up. — Simon Dedic (@scoinaldo) August 12, 2021

Her er en kjapp oversikt over prisutsiktene for Bitcoin, Ethereum og IOTA for helgen.

Prisutsikter BTC

BTC/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Det har formet seg en grønn candlestick for BTC/USD etter at en Dojo-formasjon resulterte i et tilbakesteg til områdene rundt $43 700. Bulls forsøker for øyeblikket å bryte gjennom barrieren på $46 300, om de lykkes vil det bringe den horisontale motstandslinjen på $48 858 på banen. Det å komme over $50 000 er et kritisk mål nå, men det er mulig vi også får se stigninger helt opp til $53 000-$55 000 i løpet av de neste dagene.

Ved eventuell nedgang finner vi solide støttenivåer ved 20 EMA-et ($41 732) og 50 EMA-et ($39 063).

Prisutsikter ETH

ETH/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

ETH/USD testet prisnivået på $2 915, men ser nå ut til å klatre enda høyere etter en stigning på mer enn 5% i løpet av de siste 24 timene. Kryptoanalytiker il Capo mener ETH kan stige helt opp til $3 500 dersom BTC fortsetter å bevege seg mot $50 000.

Ved en eventuell nedgang anslår han et støttenivå rundt $2 500. Prisgrafen ovenfor viser at 20 EMA-et ($2 785) og 50 EMA-et ($2 521) gir støtte dersom bulls ikke klarer å presse prisen over $3 300.

Prisutsikter IOTA

IOTA/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Prisen på IOTA er stigende, og usikkerhetene man kunne skimte på torsdag ser ut til å ha roet seg i positiv favør for bulls. Det virker som at RSI-en beveger seg inn på overkjøpt territorium, og 20 EMA-et og 50 EMA-et former et gyllent kors.

Bulls har nærmet seg $1,20, noe som er oppnåelig dersom det positive momentumet klarer å holde prisen over $1,00. Dersom markedet snur i negativ retning kan man finne et sterkt støttenivå rundt $0,92.