BTC-bulls forsøker å riste av seg trykket som har ført til at Bitcoin har sunket helt ned til $47600

Prisen på Bitcoin har i skrivende stund sunket med 2,1% og ligger nå rundt $48 475 etter en avvisning ved $50 000. Den populære kryptovalutaens verdi er nå rett under et kritisk motstandsnivå, og ytterligere nedgang kan skje dersom prisen ikke klarer å komme seg over $49 000.

Prisutsikter for BTC

Prisen på Bitcoin fikk en korreksjon helt ned til $47 600, dermed mistet den mye av oppgangen vi har sett den siste tiden da den steg til over $50 000. Kryptovalutaen har klart å hente seg litt inn igjen etter den verste nedgangen, og kjøpere har testet og brutt igjennom 0,236 Fibonacci retracement-nivået ($48 282).

Bitcoin-prisen har til og med vært så vidt borte i $48 622, men gevinstrealisering har begrenset stigningen, og prisen dukket raskt under $48 400 igjen.

For å kunne fortsette høyere og hente inn resten av den ferske nedgangen er BTC/USD nødt til å få et klart brudd gjennom den horisontale motstanden ved $48 650 og 0,382 Fibonacci retracement-nivået for intervallet $50 491-$47 600 ($48 705).

20-4-timers EMA-et på $48 727 vil være det neste hinderet. Når man ser alle hindrene i sammenheng ser vi at de skaper en kritisk sone, og dersom man kommer over denne kan økt kjøpspress føre til at bulls kan sikte seg inn på 0,618 Fib-nivået ($49 387).

BTC/USD 4-timers prisgraf. Kilde: TradingView

4-timersgrafen viser at bulls ikke har overtaket helt enda, og RSI er på vei til å komme seg over 50. 20 EMA-et har også en synkende kurve, noe som gir ytterligere tegn på at BTC/USD kan fortsette å synke på kort sikt.

Dersom prisen faller unde 0,236 Fib-nivået må bulls holde fast ved det opprinnelige støttenivået ved $48 000. Her kan kjøpere fortsatt få muligheten til å presse prisen opp og ta tilbake de fremhevede motstandssonene. Dersom prisen fortsetter å gå ned vil det neste ankeret være ved 50-4 MA-et ($47 618).