De tekniske prisutsiktene for Holo tilsier et mulig breakout mot prisnivåene fra tidlig april

Holo (HOT) er for øyeblikket grønn både for sin daglige, ukentlige og månedlige prisutvikling, noe som har ført til svært positive prisutsikter på grafene. Kryptovalutaen har skapt et bullish kontinuasjonsmønster på den daglige prisgrafen, og et brudd over motstandslinjen i mønsteret kan føre til at HOT fortsetter den samme prisøkningen vi så tidlig i august.

I skrivende stund har Holo beveget seg fra $0,006 til høyder over $0,012, dermed har den gjort et hopp på over 100% i løpet av de siste to ukene.

Dersom man ser på prisgrafene for HOT-tokenen finnes det potensiale for et breakout som kan føre til at prisen stiger med nesten 119% i løpet av de kommende ukene. Disse forutsigelsene kan realiseres dersom de foreløpige tekniske utsiktene blir bekreftet.

Holo prisanalyse

Verdien på Holo har økt med over 80% i løpet av de siste 30 dagene, og mer enn 1400% i løpet av det siste året, ifølge informasjon fra CoinGecko.

De tekniske indikatorene på den daglige prisgrafen antyder en fortsatt stigende trend. Den daglige RSI-en trender med en positiv divergens i det den beveger seg mot overkjøpt territorium. 50 EMA-et har krysset over 200 EMA-et, den stiger fortsatt og tyder på videre prisøkning. En kryptoanalytiker påpekte nylig at EMA-ene viser til en ny økning for Holo-prisen.

$HOLO: I'm still in this position, super slow trade. I just have my sells set and going to keep waiting. The EMAs are primed for this to move IMO, 50/200D EMA bullish cross incoming. #HOT #HOLO pic.twitter.com/KApeBmvyL0 — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) August 4, 2020

Det finnes også et potensielt breakout med tanke på at det har formet seg et bullish flaggmønster. Dersom presset fra kjøpersiden øker på kort sikt viser flaggstangen i mønsteret et hopp på 119%. Skulle dette skje vil HOT/USD-paret møte viktige barrierer rundt $0,017 og $0,023, målstreken for den stigende trenden ligger på $0,025.

HOT/USD daglig prisgraf. Kilde: Tradingview

Mens prisutsiktene for Holo tilsier at bulls er klare for en fortsatt stigning på kort sikt, så er det også mulighet for at trenden snur når prisen når første tilbudssone nær $0,017. Den horisontale linjen markerer punktet for avvisningen fra sent i april, som førte til at HOT/USD endte opp helt nede på $0,004.

Dermed ser det ut til at Holo sannsynligvis vil oppleve et tilbakesteg rundt dette nivået, før den fortsetter videre opp mot $0,025 som antydet, noe som gjør dagens priser til et kupp.