Pro Bitcoin US Senator legger fram nytt kryptoforslag i 2022

Wyoming-senatoren ønsker å gi klare veiledninger om forskrifter for ulike aktivaklasser via et foreslått kryptoforlsag.

Senator Cynthia Lummis forbereder seg på å bringe et omfattende lovforslag inn i kongressen, ifølge en rapport fra Bloomberg . Det nevnte lovforslaget vil vedta kryptobrukeres beskyttelse og gi veiledning om eiendeler og deres klassifisering. Den vil også gi veiledning om regulering av stablecoins og også definere hvordan de digitale eiendelene skal beskattes, rapporterte Bloomberg torsdag.

Lummis er en Bitcoin-tilhenger og har lenge vært en forkjemper for gunstige kryptoreguleringer. Hennes foreslåtte lovforslag, hvis det ble godkjent, vil gå langt i å avklare situasjonen for gjeldende lover og statusen til digitale eiendeler i USA. Forslaget vil forsøke å etablere et tilsynsorgan under Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og Securities and Exchange Commission (SEC) felles jurisdiksjon.

Selv før valget av hennes politiske sete, var senator Lummis en Bitcoin-talsmann som har forsvart slike sterkt. Faktisk er hun en av få politikere som har akseptert kampanjedonasjoner i krypto; nettstedet hennes tok imot bidrag i Bitcoin via BitPay. I en nylig op-ed stilte hun spørsmålstegn ved nominasjonene til Jerome Powell og Lael Brainard til Federal Reserve da deres politiske håndtering av digitale eiendeler sto i veien for krypto i Wyoming.

Et delt hus, bokstavelig talt

Senator Lummis har fått jobben sin, og hun vet at det ikke blir lett å få huset til å bli enige om forslaget hennes. Den republikanske lovgiveren sitter for tiden i Senatets bankkomité og vil håpe å få hjelp til å normalisere digitale eiendeler i landet gjennom forskrifter.

På Twitter-plattformen hennes har senatoren oppfordret velgerne til å presse senatorene sine til å støtte lovforslaget når hun søker topartisponsorer fra et relativt delt hus når det gjelder digitale eiendeler.

Ethvert regelverk som skal stemmes over på gulvet i huset, krever minimum 60 stemmer konstitusjonelt, med huset delt 50 – 50, demokrater – republikanere. Visepresident Kamala Harris holder den avgjørende tiebreak-stemmen om nødvendig.

Wyoming-senatoren erklærte hennes eierskap av Bitcoin i oktober som kreves av Stop Trading on Congressional Knowledge Act. Lummis avslørte at hun foretok kjøpet i august – en avsløring som kroner henne som Bitcoin-evangelist i den politiske kretsen av regelverk. I følge en rapport fra Wall Street Journal er det eneste andre medlemmet av Senatets bankkomité med direkte kryptoeksponering senator Pat Toomey .

Andre steder i Representantenes hus har det dukket opp spørsmål om kryptoeierskap og andre digitale eiendeler. Kongressens representant Alexandria Ocasio-Cortez, som sitter i Representantenes hus finanskomité, uttalte seg nylig og sa at det å eie disse eiendelene godt kunne fordunkle dømmekraften til lovgivere, siden de er kjent med "sensitiv informasjon og kommende politikk."