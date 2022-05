FTX, KuCoin og noen få andre ledende børser noterte nylig Project Galaxy. Dessuten annonserte Binance en kampanje som starter i dag og varer til 13. mai.

Alle brukere som samler et nettoinnskudd på minst 50 GAL, det opprinnelige tokenet til Project Galaxy, eller handler minst 35 GAL på tvers av de kvalifiserte GAL spot trading-parene, vil dele en premiepott på $60 000 i GAL token-kuponger.

Tokenet tilførte nesten 10 % til verdien i dag. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Project Galaxy, er denne guiden for deg.

FTX er en Cryptocurrency Exchange bygget av handelsmenn, for handelsmenn. FTX tilbyr innovative produkter, inkludert industri-første derivater, alternativer, volatilitetsprodukter og leveraged tokens. Vi streber etter å utvikle en plattform robust nok til profesjonelle handelsfirmaer og intuitivt nok til første gangs brukere.

Kjøp GAL med FTX idag

Project Galaxy er et av de ledende Web3-legitimasjonsdatanettverkene. Bygget på åpen og samarbeidende infrastruktur, hjelper Project Galaxy Web3-utviklere og -prosjekter å utnytte digitale legitimasjonsdata og NFT-er for å bygge bedre produkter og fellesskap.

Project Galaxy gir infrastrukturen for fellesskapsmedlemmer til å kuratere og bidra med digital legitimasjon til Galaxy Credential Data Network. Infrastrukturen støtter kurering av legitimasjon gjennom flere datakilder.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Digital Coin Price spår alvorlig vekst fra dagens $15,75. Prognosen er nedenfor:

Upcoming listing on FTX: $GAL spot and perpetual futures!

Live on May 5, 2022 (UTC)@ProjectGalaxyHQ

Listing details: https://t.co/L3hdc9cylu pic.twitter.com/ag37m0yUv1

— FTX (@FTX_Official) May 5, 2022