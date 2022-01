Propy-prisen i dag er $3,85 med et 24-timers handelsvolum på $35,6 millioner. Propy har økt med 47 % de siste 24 timene. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Propy, er denne guiden for deg.

Siden PRO er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe PRO ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe PRO akkurat nå:

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert PRO.

Propy, et selskap støttet av Silicon Valley-ledere og National Association of Realtors, revolusjonerer eiendomsbransjen ved å ta i bruk en ny teknologi.

Den ble bygget med visjonen om å automatisere eiendomssalgsprosessen. Det Palo Alto-baserte selskapet skriver nye sider i eiendomshistorien ved å introdusere teknologien for å tillate helt online og selvkjørende eiendomstransaksjoner på smarte kontrakter.

Propy automatiserer prosessen for alle deltakere for å gjøre lukking raskere, enklere og sikrere. Produktet hjelper meglere, agenter og tittelselskaper med å migrere til en papirløs fjernavsluttning.

Med Propy kan du motta, avvise eller akseptere tilbud umiddelbart i henhold til deres nettside. Du kan dele tilbudsinformasjon med selgere automatisk, administrere alle tilbud for alle oppføringer i ett enkelt dashbord og eliminere behovet for flere systemer.

Det er også mulig å revidere transaksjoner, administrere dokumenter og spare på overholdelseskostnader.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Wallet Investor spår en langsiktig økning av prisen på Propy. Prisprognosen for tidlig 2027 er $9,14. En 5-års investering vil generere inntekter på rundt +135,12 %. En investering på $100 i Propy nå kan nå $235 i 2027.

You were warned..

Now listen up once more.. This project has been educating real estate agents to work with crypto and the number of real estate (no meta crap but the real deal) purchasses are increasing by the day. $PRO double digitis in weeks?#Propy https://t.co/BHzEmXZGoU pic.twitter.com/KE5gShJfqi

— CrypticCouple (@BooClasses) January 18, 2022