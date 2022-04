Near Protocol-prisen har vært i et stramt område de siste dagene, selv om andre kryptovaluta-priser trekker seg tilbake. Mynten handles til $16,6, som er noen få poeng under forrige ukes høyeste på $20. Markedsverdien har steget til rundt 10 milliarder dollar, noe som gjør den til den 17. største mynten i verden.

Near har planer om å forstyrre musikkindustrien

Near Protocol-prisen steg kraftig forrige uke etter at utviklerne samlet inn 350 millioner dollar fra en gruppe investorer. Utviklerne vil bruke disse midlene til å utvide økosystemet ved å gi tilskudd til skapere. De vil også bruke midlene til å utvide utviklingsteamet sitt.

Derfor hoppet NEAR-prisen kraftig da investorer jublet over denne finansieringen. Investorer har også vært optimistiske med tanke på veksten i økosystemet. For eksempel har den totale verdien låst (TVL) i nettverket steget til nesten 1 milliard dollar. Denne veksten er hovedsakelig på grunn av de mange prosjektene som er bygget ved hjelp av Auroras teknologi.

I mellomtiden kunngjorde utviklerne planer om å bruke blokkjeden-teknologien for å forstyrre musikkstrømmeindustrien. De avduket også en ny desentralisert autonom organisasjon (DAO) kjent som MODA DAO. Målet er å sikre at musikerne tjener penger når folk hører på låtene deres. Det vil også hjelpe dem å tjene penger på kreasjonene sine ved å bruke verktøy som NFT-er.

Near Protocol snakket også om Naer x Music (NxM), som er et fellesskap fokusert på musikk, arrangementer, NFT-er og verktøy for videresending av musikk. Uttalelsen la til:

«Musikk har en tendens til å involvere flere deltakere for å få en utgivelse til å komme sammen. Men ved å bruke smarte kontrakter, spesielt med verktøyene innebygd i Mintbase, kan artister skrive deler inn i kontraktene sine for både første- og sekundærmarkedssalg.»

Prisprediksjon i nærheten av protokoll

Når vi ser på det daglige diagrammet, ser vi at Near Protocol-prisen har vært i en sterk bullish trend. En nærmere titt avslører at den har dannet et kopp- og håndtaksmønster. I prishandlingsanalyse er denne prisen vanligvis et tegn på en bullish fortsettelse. Den er også litt under oversiden av koppmønsteret.

Prisen har også beveget seg over 25-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt. Derfor vil mynten sannsynligvis fortsette å stige ettersom okser målretter nøkkelmotstanden på $20.