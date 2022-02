Quant (QNT) har vært i rally den siste uken. Mynten klarte å nå et 3-ukers høydepunkt etter å ha tapt mye av 2021-stigningen i januar. Men vil denne bullish opptrenden gi vedvarende gevinster på kort sikt? Prishandling og analyse nedenfor, men først noen høydepunkter:

På pressetidspunktet handles QNT for $126, opp nesten 13% i det som er årets største gevinst i løpet av en intradag.

Til tross for dette er QNT fortsatt under den avgjørende psykologiske sonen på rundt $150, selv med den bullish oppgangen.

Quant (QNT) har gjort bevegelser i sentralbankens digitale valutaer (CBDC), noe som kan presse prisene høyere.

Datakilde: Tradingview.com

Quant (QNT) – spådommer og analyser

Etter å ha mistet dampen i begynnelsen av 2022, ser det ut til at Quant (QNT) er godt og virkelig på vei til full gjenopphenting. Tokenet har steget de siste 4 dagene på rad og er nå nesten 32 % opp fra den laveste prisen som er registrert i år.

Til tross for dette, er QNT fortsatt langt lavere enn sin all-time high på $325 og har ennå ikke passert den avgjørende psykologiske sonen på $150. Men ting ser bra ut.

Faktisk tyder nylige rapporter på at nettverket har gjort seriøse grep på sentralbankens digitale valutaer, noe som kan gi reell verdi på lang sikt. Vi forventer at denne bullish økningen vil fortsette i de kommende dagene.

Hvorfor bør du kjøpe Quant (QNT)?

QNT fremstår ofte som en svært undervurdert og undervurdert eiendel. Med en markedsverdi på rundt 1,5 milliarder dollar er det bare så mye rom for vekst her. Dessuten ser det ut til at QNT også utvikler sitt økosystem og omfavner nye innovasjoner for å drive veksten. Hvis du ser etter et blokkjedeprosjekt som lover enorm verdi for fremtiden, så anbefales QNT på det varmeste.