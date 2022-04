Ettersom handelsvolumet for Quantstamp (QSP) falt kraftig de siste to dagene, har prishandlingen avtatt noe. Det virker som om mynten prøver å konsolidere gevinstene som er oppnådd den siste uken før den prøver å stige igjen. Men hvor langt kan den egentlig gå? Vel, vi vil diskutere dette videre, men først, her er den siste utviklingen:

QSP er opp nesten 83 % fra den laveste prisen i 2022.

Mynten handler også godt over 25- og 50-dagers glidende gjennomsnitt

Til tross for dette, møter Quantstamp fortsatt stor motstand før den bryter over $0,1

Datakilde: Tradingview

Quantstamp (QSP) – Veien til $0,1

Den største trusselen for QSP-okser er det faktum at mynten faktisk har steget etter å ha nådd laveste nivå i år. Faktisk er prisen nesten det dobbelte av det laveste nivået i 2022, og som sådan kan QSP være klar for en korreksjon. Til tross for dette virker andre indikatorer bullish.

For eksempel handler QSP nå over sine 25- og 50-dagers SMA-er. Dette indikerer en viktig bullish justering. Mynten har også konsolidert gevinster de siste dagene, noe som tyder på at folk ikke selger. Det som gjenstår nå er for okser å prøve å knuse motstandssonen på $0,078.

QSP er fortsatt litt lenger unna det. Imidlertid, hvis prishandlingen skyver over denne sonen, vil $0,1 være neste stopp. Som et resultat kan QSP tilby en oppgang på rundt 45 % fra dagens pris.

Quantstamp (QSP) – Skal du gå kort eller lang?

Som en langsiktig ressurs er Quantstamp faktisk et veldig anstendig kjøp. Mynten har utrolige underliggende grunnelementer og bør være perfekt. Men det er også et veldig godt kortsiktig spill her som kan føre til veldig gode gevinster.

$0,078 er nøkkelen, og hvis QSP klarer å knuse det nivået, så er det nok oppside til å levere minst 30 % i ekstra gevinster.