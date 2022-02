Radicle-prisen i dag er $7,29 med et 24-timers handelsvolum på $306,5 millioner. Radicle er opp 44,50 % de siste 24 timene. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Radicle, er denne guiden for deg.

Siden RAD er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe RAD ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe RAD akkurat nå:

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert RAD.

Radicle er et desentralisert nettverk for kodesamarbeid. Dets uttalte oppgave er å utvikle sikker, spenstig, suveren infrastruktur for åpne kildekode-samfunn som ikke er bygget på plattformer, men utelukkende på åpne protokoller.

Gjennom Radicles protokoller er utviklere i stand til å samarbeide om kode uten å være avhengige av mellommenn.

Radicles peer-to-peer-nettverk tilrettelegges av et opt-in ETH smart kontraktssystem som lar globale navn, desentraliserte organisasjoner og protokoller hjelpe vedlikeholdere å opprettholde sitt åpne kildekodearbeid.

Siden lanseringen i beta, har økosystemet sett over 1000 prosjekter lansert på nettverket. Disse har tiltrukket seg betydelig interesse fra det kollektive Web3-fellesskapet.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

I følge Price Prediction vil prisen på Radicle fortsette å stige. I 2022 er minimumsnivået $7,47. Den ser ut til å være nesten der med tanke på dagens pris. Prisen kan gå opp til $8,24.

PP forutsier at Radicle vil handles for minst $11 i 2023 og minst $15,78 i 2024. Det kan gå opp til $18,82 det året. 1 Radicle vil nå minst $22,65 i 2025, rundt tre ganger dagens pris.

