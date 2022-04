RAIRtech lanserer NFT-kolleksjon til støtte for Ukraina

I et forsøk på å gi støtte til folket i Ukraina, presenterer NFTs digitale rettighetsadministrasjonsplattform RAIRtech sin Glitch kunstinspirerte generative NFT-kolleksjon, #UkraineGlitch, lfikk CoinJournal vite fra en pressemelding.

Det ukrainske flagget under tvang

Prosjektet har et bilde av det ukrainske flagget med gule og blå pikselerte «kulehull» i bakgrunnen. Å selge ut samlingen vil gi nesten 1,3 millioner dollar til ukrainske borgere som trenger medisinsk utstyr.

Midlene fordeles mellom UACC og Web3 utviklingsfond

Alle midler fra den generative nedgangen vil bli delt mellom det ukrainske amerikanske koordineringsrådet (UACC) og Web3 Developer-fondet, til fordel for ukrainske web3-utviklere i Ukraina.

Den begrensede NFT-samlingen fra 1991 representerer året da ukrainere overveldende stemte for den ukrainske uavhengighetsavstemningen. Samlingen er vert på Ethereums hovednett med hver del priset til 0,1991 ETH (~$600 USD).

Masha Mitkov, Fullstack Project Manager hos RAIRtech sa:

Å generere disse brikkene var ganske sterkt – og til tider satt jeg på gulvet og gråt. Det som virket som upersonlige bilder basert på firkanter og tilfeldigheter ble et kart for den energiske transponeringen fra negativt til positivt. Tilpasningen av algoritmer førte til slutt til den perfekte balansen mellom kaos og nødlidende symbolikk.

Familien min emigrerte fra Ukraina til USA på begynnelsen av 90-tallet med flyktningstatus. Da krigen brøt ut i Krim i 2014, startet min far en direkte forsyningskjededistribusjon av medisinsk utstyr av høy kvalitet direkte til den ukrainske militsen. Siden hans bortgang i november 2020, og med begynnelsen av en ny krig i 2022, har folk tatt kontakt for å finne måter å få tilgang til disse produktene igjen.

Nå har det ukrainske koordineringsrådet og andre tatt over det som min far startet. Jeg innså at jeg hadde en unik posisjon i å koble sammen mennesker som trengte hjelp og de som ønsket å hjelpe.

Full animasjon av flagget

Med hver UkraineGlitch som kjøpes, øker antallet piksler byttet fra gult til blått, og til slutt snur flagget. Noen deler er animert for å vise deler av denne progresjonen, mens andre ikke er det. Bare UkraineGlitch NFT-innehavere kan se hele animasjonen av flaggtransformasjonen på lanseringssiden.

Ed Prado, administrerende direktør i RAIRtech sa:

RAIRtech har lenge likt å jobbe med dyktige ukrainske web3-utviklere. Vi har jobbet med flere forskjellige firmaer og utviklere for å lage for- og baksidene våre. Siden krigen begynte, fant vi ut at den beste måten å gi hjelp til våre ukrainske venner på var å sende krypto. Vi ønsker nå å utvide og åpne opp denne støtteinnsatsen – det er her UkraineGlitch kommer inn.