Raoul Pal, grunnlegger og administrerende direktør for Real Vision og Global Macro Investor, mener at kryptomarkedet har «nådd bunnen» og at det er sannsynlig med nytt oppsidemomentum.

Administrerende direktør i Real Vision kom med sine kommentarer under et intervju med Layah Heilpurn, på et tidspunkt Bitcoin og resten av kryptomarkedet ser ut til å stige etter noen friske nedganger de siste dagene.

Bitcoin, som handlet til laveste nivåer nær $39.000 denne uken, har gjenvunnet noen av tapene til å holder seg nær $41.200. BTC-USD-paret er 4 % opp de siste 24 timene, mens kryptomarkedsverdien har hoppet 3 %.

Ethereum (ETH), Cardano (ADA), BNB (BNB) XRP (XRP) og Solana (SOL) har alle lagt til mer enn 3 % de siste 24 timene. Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC) og Avalanche (AVAX) er noen av de største kryptovinnerne så langt i løpet av dagen.

Crypto har ikke nådd noen ny bunn

Ifølge Pal har kryptomarkedet de siste månedene blitt rammet av ulike makroutviklinger. Det har imidlertid ikke nådd noen ny bunn siden den siste bunnen i 2021 til tross for flere sannsynlige negative triggere.

Det er et scenario som antyder kryptoresiliens og som kan peke på at et lavpunkt allerede er inne, selv om ingen med sikkerhet kan forutsi markedet.

» Sannsynlighetsbalansen er at vi nådde bunnen i fjor, vi har testet bunnen i år, og jeg tror dette er den bunnen,» bemerket han.

Han mener krypto har sett «alt» som kunne ha bidratt til å presse prisene til et nytt lavpunkt. Det har ikke skjedd så langt. Han sa til Heilpurn:

» Vi har en krig, 8,5% inflasjon, Fed har hevet renten, vi har det kinesiske forbudet, vi har sett så mye og [allikevel] ikke fått en ny bunn. Vanligvis er det et signal om at markedet har funnet bunnen .»

En avtagende økonomi kan utløse nye handlinger oppover

Når det gjelder ferske katalysatorer for kryptopriser, tror Pal at en nedgang i økonomisk vekst vil være øverst på listen. Dette er et scenario som vil utløse kjøpspress i eiendeler som » pleier å gi bedre resultater i lavvekstmiljøer .»

Han sier at en endring i det økonomiske landskapet kan føre til at » folk frykter inflasjon mindre og begynner å frykte vekst mer .» Ifølge Pal er dette når langvarige eiendeler (og krypto er en slik eiendel som elsker en avtagende økonomi) begynner å gi bedre resultater .

I aksjemarkedet er Cathie Woods ARKK et godt eksempel.

Pal snakket også om Bitcoins fireårige syklusfortelling, og bemerket at disse sannsynligvis er overgitt markedets størrelse i dag sammenlignet med de første årene. Syklusen kan ennå ha en innvirkning, men det kan være i mindre skala ettersom ytterligere adopsjon reduserer den ville flyktigheten, la han til.