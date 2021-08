Ifølge en fersk undersøkelse eier 41% av Vietnams befolkning, mens Storbritannia havner på sisteplass med kun 8%

Bruken av kryptovaluta blir stadig mer utbredt i hele verden, men det er de asiatiske landene som leder an, ifølge en nylig rapport fra Finder. De gjennomførte en spørreundersøkelse via Google, og resultatene er basert på svar fra 42 000 personer fra 27 ulike land.

Vietnam havnet på topp, 41% av vietnameserene som besvarte undersøkelsen fortalte at de eier kryptovaluta. Rapporten påpeker at det faktiske tallet sannsynligvis er lavere, da personene som deltok i undersøkelsen ikke er representativt for den totale befolkningen. Kun to tredjedeler av vietnamesiske husholdninger har tilgang til internett, og det er mer sannsynlig at gruppen med internettilgang eier kryptovaluta.

Resultatet kommer litt overraskende på, da det vietnamesiske finansdepartementet tidligere har advart innbyggerne om de potensielle farene ved kryptovaluta, da krypto teknisk sett er ulovlig i Vietnam. Det ser ikke ut til at dette har hatt noen avskrekkende effekt, en av de mulige grunnene til at det har blitt så utbredt er at migranter ønsker å gjennomføre pengeoverføringer til Vietnam uten å måtte betale valutagebyrer for transaksjonene.

Denne typen pengeoverføringer på tvers av landegrenser har nok spilt en stor rolle i hvor utbredt kryptovaluta har blitt i de fem landene som scorer høyest i kryptoeierskap, disse er alle asiatiske land. Etter Vietnam finner vi Indonesia og India, 30% av deltakerne fra begge disse landene oppga at de eier kryptovaluta. Videre nedover på listen finner vi Malaysia med 29%, og Filippinene med 28%. Den utbredte adopsjonen i Indonesia skyldes nok også at kjøp og salg av kryptovaluta er lovlig og regulert i landet.

Ifølge undersøkelsen er Belgia det europeiske landet med størst utbredelse av kryptovaluta, de ligger på sjetteplass på listen med 26%. Dette på tross av at Belgiske myndigheter er relativt fiendtlig innstilt til kryptovaluta, og at EUs eksisterende skattelovverk gjør at belgiske innbyggere er nødt til å betale mellom 25%-50% i skatt på sin kryptofortjeneste.

Kanskje mer overraskende er det at Storbritannia havner nederst på listen blant landene som er representert i undersøkelsen med 8%, og USA er rett ovenfor med 9%. Usikkerheten rundt lovverk og reguleringer, og de mange tilbakevirkende endringene gjort av SEC har nok satt en demper for adopsjonen i USA, mens de strenge regulatoriske kravene og forbudet mot kryptoderivater kan ha hatt samme effekt i Storbritannia.

Samlet sett viste undersøkelsen at det globale gjennomsnittet for kryptoeierskap er på 19%. Det er noe forskjell mellom kjønnene, hvor 22% av menn og 15% av kvinner eier kryptovaluta. Den mest populære kryptovalutaen å eie i alle de ulike landene er Bitcoin.