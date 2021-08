Chainalysis publiserte sin 2021 Global Crypto Adoption Index i går, hvor Vietnam har inntatt førsteplassen

Plattformen Chainalysis kunngjorde i går publiseringen av sin 2021 Global Crypto Adoption Index som en del av sin rekke med rapporter om kryptovaluta og dens geografiske utbredelse.

Chainalysis brukte tre ulike målinger for å lage indeksen – on-chain kryptoverdier mottatt, on-chain verdier overført og tradingvolum på P2P-børs – all data har blitt justert i henhold til kjøpekraft per innbygger, slik at kryptoaktiviteten i land med lavere gjennomsnittsformue blir mer signifikant.

Det geometriske gjennomsnittet av disse tre målingene plasserte Vietnam på toppen av listen, etterfulgt av India og Pakistan. Interessant nok kom Vietnam også på topp i en nylig rapport fra Finder relatert til kryptoadopsjon, og som nummer to i følge tall fra Statista, dermed er det solide indikasjoner på at krypto blir stadig mer populært i landet.

Selv om Kina kom på topp for to av målingene, on-chain verdier mottatt og overført, så kom landet kun som nummer 13 på listen fordi de scoret lavere for tradingvolum på P2P-børs. Dette er et betydelig fall fra fjerdeplassen landet lå på i fjor. Også USA opplevde det samme, dog ikke like dramatisk, med et fall fra sjette til åttende plass.

Chainalysis forklarer disse endringene med nedgang i landenes P2P-volum siden juni 2020 sammenlignet med resten av verden. Dette kan være et resultat av kinesiske myndigheters kryptoforbud, og at kryptovaluta blir mer profesjonalisert og institusjonalisert i USA.

Samtidig er det flere land med fremvoksende markeder som har forbedret plasseringen sin av motsatt grunn. Kenya, Nigeria og Venezuela ble plassert høyere enn USA takket være sine høye P2P-volum relativt til formue og hvor stor andel av befolkningen som har tilgang til internett.

P2P-børser er den største inngangsporten til kryptovaluta for mange av innbyggerne i disse landene, og deres kryptoadopsjon kan være drevet av økt devaluering av deres lokale valutaer sammenlignet med andre land, samt fordelene kryptovaluta har i forbindelse med pengeoverføringer på tvers av landegrenser, for eksempel for migranter som sender penger til hjemlandet sitt.

Chainalysis fant at den globale kryptoadopsjonen ved utgangen av andre kvartal 2021 hadde økt med 881% siden samme tid i fjor, og med 2300% siden tredje kvartal i 2019. De konkluderte med at selv om P2P-børser driver adopsjon i fremvoksende markeder, så er det fremveksten av DeFi-sektoren som fører til den massive adopsjonen i den vestlige verden. Det er tydelig at den økende adopsjonen av kryptovaluta foregår over hele verden.