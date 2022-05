Den indiske regjeringen har slått ned på kryptovalutaaktiviteter de siste årene.

Kryptovaluta-børsen Coinbase har avslørt at den stoppet sine handelsaktiviteter i India på grunn av det uformelle presset fra Reserve Bank of India (RBI).

RBI, som mange sentralbanker over hele verden, har vært tøffe mot kryptovalutahandel. På et tidspunkt forbød RBI finansinstitusjoner fra å delta i kryptorelaterte tjenester.

Coinbase lanserte sine tjenester i India 7. april, men rullet tilbake avgjørelsen tre dager senere. Coinbase-appen tillot brukere i India å kjøpe krypto-tokens ved å bruke UPI, en svært populær indisk betalingsinfrastruktur bygget av en koalisjon av detaljbanker i landet.

UPI nektet å anerkjenne støtte for Coinbase-appen, noe som resulterte i at kryptobørsen rullet tilbake sine tidligere beslutninger.

Coinbase-sjef Neil Armstrong bekreftet at det uformelle presset fra RBI er årsaken til at selskapet stoppet virksomheten i India. Han sa;

«Jeg antar bare for å zoome ut et minutt, en av teoriene våre her og min teori, er at handling produserer informasjon. Så det er ikke alltid klart når vi drar til disse landene over hele verden, alle er i forskjellige tilstander av type utdanning eller mangel på sådan om krypto. Og det er mye arbeid å møte med politikere rundt om i verden og på en måte lære dem om hva AML-evnen er og hva som er de positive fordelene. Folket i disse landene vil generelt ha krypto. Og så for meg sier det at de fleste steder i den frie verden og demokratier vil krypto til slutt bli regulert og lovlig, men det vil ta tid før de blir komfortable med dette.»

Til tross for utfordringene sa Armstrong at Coinbase fortsatt vil lanseres i India. Han la til at selskapet for tiden vurderer den beste måten å komme seg videre på, men er forpliktet til å starte sin virksomhet i landet. Han konkluderte med at;

«Vi kommer til å lansere fordi det tvinger diskusjonen til å bli tatt. Nå snakker pressen om det i India. Nå skjer det møter som skal snakke om hvordan vi kommer til neste steg. Så det er generelt vår tilnærming med internasjonal ekspansjon.»