Realm-brukere kan benytte seg av desentraliserte annonser og tjene penger etter hvert som de opplever metaversen.

Partnerskapet vil tillate spillere å melde seg på eller melde seg av som de ønsker.





Realm har slått seg sammen med den desentraliserte annonsebørsen Alkimi Exchange for å bringe svindelfri og gjennomsiktig annonsering til play-to-earn-plattformens Metaverse.

Bygget på Constellations Hypergraph, har Alkimi som mål å bringe verdiutveksling til annonsører, utgivere og aktører i bransjen.

Partnerskapet, ifølge pressemeldingen, vil føre til at Realm og Alkimi kan samkjøre kjerneverdiene for å sikre et bærekraftig reklamemiljø. Samarbeidet gjør at Realm kan bruke den Hypergraph-baserte plattformens teknologi for å motivere spillere, noe som gjør det enkelt å tjene på annonser.

Vekst innenfor metaverset har ført til at store merker og leverandører ønsker å utnytte teknologien for å nå potensielle kunder.

Ettersom merkevarepartnerskapene utforsker annonsene, kan spillere velge å melde seg på eller ikke, med tilgang til "tilpasset, merkevareinnhold" eller beholde kontrollen over dataene sine.

" Rom-samarbeid med Alkimi gjør det mulig for oss å utnytte inntektsstrømmer fra eksisterende annonseformater, og deretter dele inntektene med spilleren som skapte dataene på en gjennomsiktig måte ," sa Realm-grunnlegger og administrerende direktør Matthew Larby.

Lage et personlig NFT-mikrovers

Realms mobile-first, play-to-earn (P2E)-plattform sørger for et metaverst miljø der spillere og artister har den unike muligheten til å lage en ikke-fungible token (NFT)-samling i "riket".

Det er dermed mulig for en spiller eller artist å lage et personlig NFT-mikrovers med all deres unike musikk, kunst og spill. Brukere kan deretter lage en hel metaverse verden som en ERC-1155 NFT som kan handles på OpenSea-markedet.

Realm tilbyr også en plattform der spillere kan utforske NFT-området, slik at de kan oppdage, handle og samle NFT-er.