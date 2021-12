Reddit-medgründer: Blockchain er kommet for å bli

Alex Ohanian sier at selv om et flertall av kryptoprosjekter og -selskaper forsvinner, vil den underliggende blokkjeden forbli og drive de neste innovasjonene i rommet.

Han oppfordrer investorer til å gjøre due diligence før de tar investeringsposisjoner, og generelt se på det langsiktige synet for det aktuelle prosjektet.

Reddit-medgründer Alex Ohanian har veid inn på temaet blokkjedeteknologi, og bemerket i et CNBC- intervju at han mener teknologien er "ekte" og "her for å bli."

Kommentarene hans kommer på et tidspunkt hvor kryptomarkedet står overfor en vanskelig oppdatering etter det mange sier har vært et år med svimlende vekst – både i gevinstene fra investorer og i de viktigste kryptoinnovasjonene som har eksplodert på scenen.

Mens han bemerker at noen, eller til og med de fleste av kryptovalutaene kanskje ikke vil overleve i fremtiden, tror han at den underliggende blokkjedeteknologien vil forbli grunnfjellet for ytterligere innovasjoner i bransjen.

Ohanian var en av de tidlige investorene på området, etter å ha satset på kryptobørsen Coinbase under seedrunden i 2012. Han sier at han har eksistert lenge nok til å ha sett hvordan industrien er, og hans oppfatning er at blokkjeden har en fremtid.

Han la merke til at teknologien som ligger til grunn for kryptovalutaer er "ekte", la han til, og fortalte CNBCs Shepard Smith:

" Du trenger ikke se lenger enn til alle de virkelig talentfulle menneskene, som du sa, som drar i hopetall fra Big Tech for å være en del av dette og bygge ."

I følge Ohanian gjenstår det mye å gjøre i bransjen, med volatilitet som et av hovedproblemene investorer står overfor. Han er imidlertid kategorisk på at kryptoområdet er "her for å bli" når det kommer til teknologien.

Blockchain forblir – selv om de fleste prosjekter krasjer og forsvinner

Når det gjelder spredningen av kryptovalutaer, er Reddit-medgründeren enig i at et flertall sannsynligvis vil falme. Han sier at dette vil skje, enten det er med noen blokkjedeprosjekter eller de fleste tilbud i nyere segmenter som desentralisert finans (DeFi) eller den ikke-fungible token-verdenen (NFT).

Men han sier at som med all annen teknologisk utvikling gjennom årene, skjer konsolideringer ettersom noen selskaper falmer. Han sier at dette også gjelder krypto, hvor det er noen få «store vinnere» og de fleste andre som vil falme.

Men til tross for utsiktene, fastholder han at alternative aktiva er satt til å være en stor del av folks investeringsporteføljer.

Hans mening er imidlertid at det er viktig for alle som ønsker å være en del av investeringsområdet å foreta grundige undersøkelser først før de investerer. Det er også viktig å ha et langsiktig syn på satsingen.

Seven Seven Six-satsingen

Ohanian er også grunnleggeren av Seven Seven Six, et USA-basert venturekapitalfirma som fokuserer på å investere i tidligfase- og vekststart-ups på tvers av fire områder – samfunn, klima, krypto og kultur.

Firmaet investerte nylig i et firma kalt EarlyBird, som lar folk opprette kontoer der de kan investere i barnas fremtid, samt tilby dem finansiell kompetanse.