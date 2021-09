Avtalen åpner for at Dubai World Trade Centre Authority (DWTCA) kan gi tillatelse og lisenser til kryptoplattformer

De forente arabiske emiraters Securities and Commodities Authority (SCA) har inngått en avtale med Dubai World Trade Centre Authority (DWTCA) som åpner for at sistnevnte kan støtte og fremme kryptotrading.

Ifølge en uttalelse publisert av SCA den 22. september vil avtalen føre til at DWTCA nå kan jobbe mot tilfredsstillende regulering av kryptomarkedet. De vil også stå for tilsyn i forbindelse med «tilbud, utstedelse og oppføring» av kryptovalutaer, oppga SCA i uttalelsen.

DWTCA forventes nå å utvikle et etablert rammeverk for sin daglige drift relatert til kryptovaluta, inkludert utstedelsen av lisenser til finansselskaper som ønsker å tilby kryptorelaterte tjenester.

På sin side vil SCA overvåke og regulere landets finansmarkeder, inkludert det å sørge for tilstrekkelig beskyttelse av investorer, samt å føre tilsyn med alle tilbydere innenfor Dubais frisone.

Avtalen kommer samtidig som at landet har inntatt posisjonen som en av de landene med raskest voksende kryptoadopsjon, noe som støtter Dubais rykte som et globalt knutepunkt for trading og finans.

DWTCAs direktør Helal Saeed Almarri oppga i en uttalelse at samarbeidet mellom Dubai-organet og landets markedsregulator bygger videre på den generelle utviklingen av landet som en innovasjonshub.

Han la også til at avtalen samsvarer med Emiratenes blokkjedestrategi, da landet ønsker å bli en global destinasjon for blokkjedeforskning. Han påpekte også at veksten i NFT-industrien som en viktig del av det å tiltrekke seg investorer.