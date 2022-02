Analytikeren sier at februar kan gi en positiv utvikling hvis $37.000 holder som viktig månedlig støtte, noe som potensielt kan åpne veien til $50.000.

Bitcoin-prisen har ikke klart å bryte over $39 000 denne uken, etter å ha nærmet seg nivået flere ganger siden oppsiden fra laveste $33 000 forrige uke.

BTC er for øyeblikket nede med 2% og ønsker å teste støttenivået på $38k på nytt. Hvis det ikke holder, kan se flaggskip-kryptovalutaen falle ytterligere.

Pseudonym kryptohandler og analytiker Rekt Capital sier at nedgangene holder Bitcoin i en konsolideringsfase, med støtte og motstand ved to eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) på det ukentlige diagrammet.

Ifølge ham har Bitcoin-prisen sunket under de to EMA-ene som makromessig representerer mellomområdet.

" Siden BTC mistet Midt-Range-området som støtte … har [det] besøkt Macro Range Low-området (grønt). Makromessig konsoliderer imidlertid BTC fortsatt mellom $28000-$68000 (grønn-rød)," bemerket han i en tweet delt onsdag.

Diagram som viser BTC-prisen under de to EMA-ene. Kilde: Rekt Capital på Twitter .

On the micro scale, #BTC has broken down from the micro-range formed by the two EMAs

This EMA-formed range figured as the macro Mid-Range

Because macro-wise, $BTC is still just consolidating inside its Re-Accumulation range ($28000-$68000; green-red)#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/QWbRHwVS24

— Rekt Capital (@rektcapital) January 9, 2022