REN stiger i dag og er opp 7 %: her kan du kjøpe REN

Ren-prisen i dag er $0,40 med et 24-timers handelsvolum på $113,5 millioner. Ren er opp 7,33 % de siste 24 timene. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Ren, er denne guiden for deg.

Ren er en åpen protokoll bygget for å gi interoperabilitet og likviditet mellom ulike blokkjede-plattformer. Protokollens native token REN fungerer som en binding for de kjørende nodene som driver RenVM, kjent som Darknodes.

Ren har som mål å utvide interoperabiliteten, og dermed tilgjengeligheten, til desentralisert finans (DeFi) ved å fjerne hindringer involvert i likviditet mellom blokkjeder.

Ren er til syvende og sist designet for å overvinne barrierer for inngang og investeringer for DeFi-prosjekter. Som en plug-in lar den DeFi-prosjekter bringe utenlandske kryptovaluta-eiendeler til sine tilbud.

Mer generelt kan brukere bytte et hvilket som helst token mellom to blokkjeder uten midttrinn, for eksempel å bruke såkalte "innpakkede" versjoner av tokens.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

CoinQuora er bullish på Ren. De spår at den vil nå $2 innen utgangen av 2022 hvis opptrenden fortsetter. I første halvdel av 2022 kommer den til å vise rask vekst, opp til $0,9. Da vil veksten avta, men uten store fall.

Innen 2024 vil Ren ha nådd $10 takket være forventede partnerskap og integrasjoner, som vil øke prisen.

