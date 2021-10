Bankens visedirektør mener reguleringene ikke har utviklet seg i takt med industriens raske vekst

Bank of Englands visedirektør, Jon Cunliffe, snakket om kryptovalutaer hos Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication på onsdag, og ba regulatorer om å handle raskt og implementere tiltak for å minimere risikoene som følger med markedet, i det stadig flere investorer involverer seg.

I sin tale snakket Cunliffe om at den potensielle finansielle ustabiliteten som følger kryptovalutaer oppstår som følge av den store volatiliteten og at de er usikret. Visedirektøren refererte til finanskrisen fra 2008 for å forklare at kryptomarkedet (som for øyeblikket har en total markedsverdi på $2,38 billioner) ikke trenger å representere en veldig stor andel av finanssektoren for å kunne forårsake bekymringer rundt økonomiens stabilitet.

«Risikoene for finansmarkedenes stabilitet er for øyeblikket ganske begrenset, men de kan vokse raskt dersom dette sektoren fortsetter, som jeg forventer at den vil gjøre, å utvikle seg og vokse raskt. Hvor stor denne risikoen vil bli avhenger av hvordan og hvor raskt regulatoriske myndigheter og tilsynsmyndigheter reagerer og tilpasser seg,» forklarte han.

Cunliffe mente at kryptovaluta i hovedsak brukes for spekulative investeringer per nå, fordi verdien deres er så uforutsigbar. Han påpekte også at kryptovalutaenes volatile natur gjør de uegnet som betalingsmidler for noe annet enn kriminelle formål. Likevel er det i det britiske kryptomiljøet få som trekker seg unna krypto, og de fleste som er involverte ønsker heller å investere mer i kryptovaluta.

«Holdningene til usikrede kryptovalutaer virker likevel til å være i endring – i Storbritannia er det nå færre som ser på de som gambling, de ser heller på krypto som et alternativ eller tillegg til mer tradisjonelle investeringer. Omtrent halvparten av de som allerede har investert sier at de ønsker å investere mer,»fortsatte han.

Cunliffe, som også er med i styret for bankens CBDC-avdeling, påpekte at koblingen mellom kryptovalutaer og konvensjonelle finansinstitusjoner er i ferd med å bli enda sterkere, og både private fond og banker blir stadig mer involvert.

Tidligere har visedirektøren uttalt at Bank of England er nødt til å etablere en egen digital sentralbankvaluta. I forrige måned bekreftet den britiske sentralbanken at de har inngått samarbeid med tredjeparter som PayPAl, Monzo, Visa og ConsenSys med et mål om å utvikle en CBDC.

Disse siste uttalelsene fra Bank of England kommer ikke lenge etter en advarsel fra IMF fra den 1. oktober, hvor det internasjonale organet advarte mot potensiell finansiell ustabilitet. I advarselen argumenterte forfatterne at i tillegg til risiko i forbindelse med beskyttelse av forbrukerne gjør krypto det også vanskeligere for sentralbankene å innføre nye finansielle retningslinjer.