Selskapet skal ha kalkulert inntektene sine fra Bitcoin-mining ut i fra en gjennomsnittspris på $46 600

Inntektene fra Bitcoin-mining for det amerikanske selskapet Riot Blockchain har økt med svimlende 1540% i løpet av årets andre kvartal, oppga selskapet i sin inntektsrapport som ble publisert i går.

Ifølge selskapet har kvartalinntektene fra BTC-mining økt til $31,5 millioner, opp fra rundt $1,9 millioner fra samme kvartal i 2020.

Riot Blockchain, som er børsnotert på Nasdaq, oppga i rapporten at de økte inntektene fra mining har bidratt til selskapets totale overskudd det siste kvartalet. Resultatene viser at nettoinntekten i det andre kvartalet av 2021 har økt til $19,3 millioner, en massiv oppsving fra andre kvartal i 2020, da selskapet gikk $10,6 millioner i minus.

De økte inntektene har ført til at selskapets inntektsmargin for mining også har økt, tallene fra andre kvartal 2021 viser at det sto for omtrent 70%. Til sammenligning hadde Riot marginer på rundt 25% i løpet av andre kvartal 2020.

Jason Les, administrerende direktør hos Riot Blockchain, fortalte i en kunngjøring at de imponerende resultatene selskapet har sett så langt har å gjøre med deres «absolutte fokus på Bitcoin-mining», og skaleringen av mining-driften etter at de kjøpte opp det amerikanske mining-selskapet Whinstone.

I følge Jason Les har potensialet for videre vekst bare økt etter ekspansjonen, og avgjørelsen om oppkjøpet har «drastisk minsket risikoen» for Riots drift og skapt rom for flere muligheter.

Riot Blockchain har også økt mengden Bitcoin de eier, og selskapet eier omtrent 2,687 BTC per 31. juli 2021.

Inntekten deres fra Bitcoin-mining har økt med 38% siden det forrige kvartalet, opp til 675 Bitcoins i løpet av de tre månedene sammenlignet med rundt 491 Bitcoins i årets første kvartal.

Rapporten påpeker også at Riot har forbedret mining-driften sin betydelig, og deres minere har nå en hashrate på rundt 2,07 exohash per sekund (EH/s).

Selskapet forventer å nå en hashrate på 7,7 EH/s innen fjerde kvartal 2022, noe de sannsynligvis vil oppnå takket være de 81 146 Antminerene som skal settes i drift innen da.