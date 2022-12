Ripple faller fortsatt under XRP-SEC-søksmålet mens MCADE sitt presale selger som varmt hvetebrød

Ripple (XRP) faller, og har falt kraftig på grunn av pågående regulatorisk usikkerhet rundt mynten. Investorene viser derimot økt interesse for Metacade (MCADE).

Metacade er på vei til å selge ut sin beholdning i sitt presale siden investorene strømmer til Web3-gaming, gitt hvor lukrativ denne nisjen viser seg å være.

Ripple derimot opplever tøffere tider av en rekke grunner vi skal se på lenger nede i artikkelen.

Hva er årsaken til at Ripple faller?

Det er mange grunner til at investorer forlater Ripple. En av hovedgrunnene er at Ripple i utgangspunktet er et selskap, noe folk har nå innsett. Ripple-bedriftsstyret kan i hovedsak diktere hva nettverket gjør. I tillegg eies mer enn 70 % av Ripple-myntene der ute av bare 10 brukere. Dette står i sterk kontrast til det ideologiske grunnlaget for kryptovaluta, der brukere skal ha kontroll over nettverket.

Bortsett fra dette påvirker i tillegg den pågående rettssaken mellom SEC og Ripple også prisen. Investorer kan ikke forventes å opprettholde troen når selskapet kan bli rammet av en kjempebot, avhengig av rettsavgjørelsen. Det gir ingen som helst mening å investere i et selskap, eller en organisasjon, med en pågående rettssak hengende over seg.

Rettssaken rundt Ripple er kompleks. I desember 2020 anla SEC et søksmål som hevdet at salget av XRP utgjorde et salg av uregistrerte verdipapirer med en estimert verdi på over 1,38 milliarder dollar! Administrerende direktør og styreleder er anklaget for å ha medvirket til Ripples lovbrudd.

Det er klart at det faktum at det stilles spørsmål om lederne av Ripple medvirket til en forbrytelse på 1,3 milliarder dollar kommer til å bidra til prisnedgangen.

Prisen på Ripple faller fortsatt

Ripple ble opprinnelig sett på som et raskt og sikkert nettverk. Men siden oppstarten har det ikke levd opp til løftene, og det er mange andre blokkjeder som har vist seg å være mye raskere og veldig mye mer effektive. Den har ingen levedyktige bruksområder for øyeblikket gitt innovasjonsnivået innenfor det bredere kryptovalutamarkedet. I motsetning til året Ripple først ble fremtredende, finnes det en blokkjede for alt i disse dager. Det er ikke det raskeste eller billigste der ute lenger. Det er ikke en gang i nærheten.

Fra en all-time high på $ 75 har XRP falt til bare $ 9. Mens mye av dette kan tilskrives et generelt fall i kryptofinansmarkedene, har Ripple noen seriøse utfordringer foran seg. Bruksområdet som et finansielt overføringssystem er kanskje ikke så robust som det en gang ble hevdet.

Banker kan nå utstede sine egne stablecoins, og det er dermed høyst usannsynlig at de vil migrere til et nytt system med Ripple som mellommann, uansett hvor raskt det er. I stedet er det mer sannsynlig at de bygger sitt eget interne system. Ripple faller med god grunn. En Forbes-artikkel nevnte til og med muligheten for at Ripple bare er en svindel .

Hva er Metacade?

Metacade er et mye bedre alternativ, noe som gjør at investorer strømmer til deres presale. Metacade er et online web3-spillknutepunkt som gir mulighet for interaksjon mellom spillere, så vel som investeringer. Det er et sted å tjene, bygge og samhandle innen web3-gaming. Det er faktisk mottoet deres.

Målet med dette prosjektet er å skape en virtuell plass der folk som deler lignende interesser kan møtes og kose seg med alt som er relatert til GameFi. Målet er å bidra til å bygge verdens første fellesskapsutviklede P2E-kryptoarkade, samtidig som det gir en mulighet for alle til å oppleve alt web3-kulturen har å tilby.

MCADE er Metacades native token som har flere brukstilfeller på tvers av plattformen. Brukere kan tjene flere tokens ved å engasjere seg i fellesskapet og stake . Inntektsstrømmer for fellesskapet inkluderer annonsering, lønn for å spille arkade, turneringer og stillingsannonser. Konkurranser vil bli lansert med premier til vinnere og spillere kan utvide sitt nettverk og dra nytte av spillmuligheter.

Er Metacade posisjonert til å fange Web3-spillmarkedet?

Denne spilldemografien er enda i barndommen, men klar til å ta verden med storm. Nettprodukter blir stadig mer utsatt for gamification. Dette betyr i utgangspunktet at folk ønsker å spille spill for å vinne og tjene premier. Samtidig er e-sport i ferd med å bli en mer levedyktig karriere, og en industri verdt milliarder dollar.

Denne trenden kommer bare til å fortsette å øke etter hvert som metaverset blir mer og mer fremtredende i livene våre.

Og når det skjer har Metacade en veldig god sjanse til å fange dette markedet som en plass for alt spillrelatert.

Du kan enten investere i et selskap med et pågående søksmål på 1,38 milliarder dollar, med ledere som kan bli fengslet for kriminalitet. Eller du kan investere i et Metacade-prosjekt som har som mål å fange et lukrativt marked ved å belønne deltakere på en rekke forskjellige måter. Dette inkluderer DAO-er, staking, jobbannonser innen krypto, premier og mer.

Metacade er på vei opp, og deres spennende presale er på vei til å bli utsolgt. Ripple faller, og kan fortsette å falle avhengig av utfallet av søksmålet.

Faktum er at Web3-brukere ønsker å investere i fellesskapsledede strukturer som belønner deltakerne, ikke selskaper som beholder kontroll og fortjeneste. Derfor er Metacade et mye bedre alternativ.