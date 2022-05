Ripple har kunngjort at de har forpliktet 100 millioner dollar i finansiering til blokkjede-innovasjon ment å skalere karbonfjerning.

Finansieringen, som vil gå inn i selskaper i karbonmarkeder, er også øremerket klimafokuserte fintech-startups, sa Ripple torsdag.

I følge pressemeldingen vil midlene også gå inn i Ripples portefølje av programmer rettet mot å hjelpe den til å bli netto null innen 2030. Bortsett fra det vil Ripple bruke midlene til å støtte innsats innen karbonkreditt-tokenisering som ikke-fungible tokens (NFTs) .

Dette, bemerket selskapet, vil skje på XRP Ledger (XRPL), med blokkjedeteknologi som bidrar til å sikre ektheten til NFT-er for karbonkreditt.

En «oppfordring til handling» om klimaendringer

Brad Garlinghouse, administrerende direktør i Ripple bemerket at finansieringen er selskapets » direkte svar på den globale oppfordringen til handling » om klimaendringer. Han sa at selskaper blir oppmuntret til å distribuere ressurser, og til og med talent som en del av den globale responsen på å dempe utslipp.

“ Mens reduksjon av utslipp og overgang til en lavkarbon-fremtid er avgjørende, er karbonmarkeder også et viktig verktøy for å nå klimamålene. Blokkjede og krypto kan spille en katalytisk rolle i å la karbonmarkeder nå sitt fulle potensiale, og bringe mer likviditet og sporbarhet til et fragmentert, komplekst marked ,» la Garlinghouse til.

Today, @Ripple is committing to invest $100M to modernize carbon markets globally, through investing in carbon removal companies and supporting growth in carbon credit tokenization functionality (Hear me out, NFTs aren’t just about digital art…) https://t.co/MYrxEO6WfN — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) May 19, 2022

Ifølge Ripple-sjefen er forpliktelsen på 100 millioner dollar enda et skritt mot å sikre at stigende globale temperaturer begrenses til under 1,5 grader Celsius.

Ripple har inngått samarbeid med flere selskaper innenfor karbonmarkedene for å hjelpe til med å nå sine mål, inkludert karbonmineraliseringsfirmaet CarbonCure Technologies, FN-støttet tokeniseringsoppstart Xange.com og karbonkompensasjonsfirmaet Invert.

Selskapet samarbeider også med Energy Web Foundation, Alliance for Innovative Regulation og Rocky Mountain Institute.