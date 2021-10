Investeringen skal bidra til å kutte amerikanske karbonutslipp med mer enn 1,5 millioner tonn i løpet av de neste 35 årene

Ripple, selskapet som står bak kryptovalutaen XRP, har inngått et strategisk samarbeid med Nelnet Renewable Energy, hvor de skal investere i solenergiprosjekter over hele USA for å bidra til å redusere landets karbonfotavtrykk.

I en pressemelding som ble publisert på mandag avslørte de to selskapene et samarbeidsprosjekt verdt $44 millioner, hvor Ripple står for det meste av finansieringen.

Reduksjon av karbonutslipp

Ken Weber, leder av Ripples avdeling for sosial innvirkning, oppga i pressemeldingen at ren energi ikke bare er viktig for økonomisk vekst over hele verden. Ifølge han er en bærekraftig fremtid på alle plan helt avhengig av prosjekter innen fornybar energi.

«I det adopsjon av kryptovaluta og blokkjedeteknologi blir stadig mer utbredt er det helt tydelig at teknologien kommer til å danne grunnlaget for våre fremtidige økonomiske systemer,» bemerket Weber.

Videre la han til at samarbeidet vil bidra til at Ripple kan fortsette å jobbe mot sitt mål om å kutte karbonutslippene fra en av verdens største finansielle industrier, og målet er å nå negative nivåer av karbonutslipp i kryptosektoren.

Scott Gubbels, administrerende direktør hos Nelnet Renewable Energy, hyllet samarbeidet med Ripple og mener det kommer til å forbedre vår generasjons fornybare energi, i tillegg til å kunne bidra flere fordeler over hele USA.

«Investeringer som denne bidrar til å skape jobber og kostnadseffektiv energi til markedet, samt at de promoterer bærekraftighet for de kommende årene,» oppga han.

Ifølge pressemeldingen skal samarbeidet finansiere solenergiprosjekter i stand til å nøytralisere 1,5 millioner tonn eller mer av karbonutslippene fra de neste 35 årene. Dette tilsvarer en reduksjon av CO2-utslippene fra 583 millioner liter drivstoff, la Ripple og Nelnet til i pressemeldingen.

Ripple fortsetter å sette sine spor i finansmarkedet, og har inngått samarbeid med flere globale selskaper for å kunne tilby raske og rimelige løsninger for internasjonale betalinger. Selskapet, som fortsatt står oppe i et søksmål fra amerikanske SEC etter sitt XRP-salg, har også hatt fremgang i arbeidet mot å flytte kryptoindustrien over på 100% ren energi.

Dette inkluderer forpliktelsen til Climate Accord-gruppen og samarbeidet med Energy Web, sistnevnte ble inngått i 2020.