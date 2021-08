Dersom det stigende momentet øker kan XRP/USD klare å teste motstanden ved $1,28 og potensielt bevege seg oppover mot $1,42

XRP sliter med å komme seg over et kritisk motstandsnivå, og prisen er bare såvidt i grønt for øyeblikket. XRP går i skrivende stund for rundt $1,24, en sone hvor men enten kommer til å se en avvisning eller et tydelig gjennombrudd opp til de seneste rekordhøydene.

Dersom man tar en kikk på markedet ser man også at de to største kryptovalutaene, Bitcoin og Ethereum, også har opplevd litt salgspress nylig etter at de klarte å bryte over henholdsvis $50 000 og $3300. Dersom sentimentet i markedet generelt antyder nedgang kan XRP igjen synke under $1,20.

Det virker dog som at bulls har klart å holde kontrollen til nå, og skulle prisen gå i motsatt retning kan det invitere til et hopp opp til $1,42 og kanskje også $1,66.

Prisutsikter for XRP

Prisutsiktene for XRP tilsier at en rolig periode kan føre til ytterligere konsolidering i området mellom $1,20-$1,28. Bollinger Bands-indikatoren smalner og tyder på mindre volatilitet, noe som tilrettelegger for at XRP/USD potensielt kan re-teste de lavere grensene da bulls sliter med å bryte gjennom den midtre kurven.

Kryptovalutaens 4-timers prisgraf viser også at XRP-bulls sliter nær 0,5 Fibonacci retracement-nivået for intervallet fra $1,97-$0,50. Hinderet dukket opp ved $1,24, noe som øker sannsynligheten for en ny nedgang.

XRP/USD 4-timers prisgraf. Kilde: TradingView

Bulls kan klare å forhindre et nytt fall dersom de holder XRP-prisen over den stigende trendlinjen – denne linjen har holdt Ripples prisutsikter bullish siden den første uken i august, og det ser ut til å fortsatt holde.

Muligheten for en rebound er tilstede dersom man tar i betraktning at 4-timers RSI-indikatoren er over 50, noe som tyder på at kjøpere har et lite overtak.

Dersom bulls klarer å skape enda en bounce-off fra trendlinjen kan en konsolidering over 0,5 Fib-nivå ($1,24) tilrettelegge for at bulls kan bryte gjennom den horisontale motstanden ved $1,28. Dette vil i så fall åpne opp for realistiske muligheter for en stigning mot 0,618 Fib-nivå ($1,42) og deretter 0,786 Fib-nivå ($1,66).

I motsatt fall, dersom bulls slites ut kan prisen på XRP falle under den tidligere nevnte trendlinjen og Bollinger Bands-støttekurven. Denne fungerer nå som et anker rundt $1,20, men et klart brudd samtidig med økt salgspress kan dytte XRP/USD under det horisontale støttenivået ved $1,09. Om det blir tilfellet må nok kjøpere støtte seg på etterspørselssonen rundt $0,85, 0,236 Fib-nivået.